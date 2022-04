Darsena, un residente: “Estintori svuotati sulle auto parcheggiate e continue soste selvegge. Non se ne può più”

Savona. “Non se ne può più. Andrò a fare denuncia”. Sono le parole di un residente in Darsena a Savona in seguito al secondo atto di vandalismo, di pochi giorni fa, che ha interessato uno dei parcheggi della zona (vicino all’NH Hotel).

“L’altra mattina abbiamo ritrovato tre estintori svuotati e il contenuto rovesciato per terra e sulle nostre auto parcheggiate. E’ la seconda volta che succede. Poi dobbiamo portare la macchina all’autolavaggio per pulirla”, ha raccontato.

Nell’area sono presenti le telecamere e le immagini dei dispositivi di videosorveglianza sono al vaglio degli agenti della polizia municipale di Savona.

Nel mirino dei residenti anche le ‘soste selvagge’: “Abbiamo sempre gli stessi problemi. Le macchine sono parcheggiate ovunque e i vigili non le rimuovono”. Per arginare questo problema la polizia locale attenziona la zona da anni: “I verbali che facciamo sono centinaia“, ha spiegato il comandante Igor Aloi.

La zona della Darsena, nell’ottica del potenziamento dei servizi di controllo del territorio, disposti dal Questore di Savona, quotidianamente viene monitorata. L’area del porto antico, in particolare, è stata oggetto di un rafforzamento di tali servizi soprattutto nelle ore serali del fine settimana, in occasione della “movida”, per garantire i momenti di divertimento e di svago, nella massima sicurezza.