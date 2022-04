Dal liceo scientifico di Savona al lavoro come character designer per Marvel Studios: il talento di Armin Taghdisirad

Savona/Stati Uniti. Una passione e un talento nati da bambino e maturati col tempo. Quella di Armin Taghdisirad, giovanissimo artista savonese che oggi lavora per la seconda stagione della serie animata ”What if…?” dei Marvel Studios disponibile su Disney+, è la storia che tanti bimbi sognano.

“Come molti coetanei, durante la mia infanzia, guardando i supereroi alla televisione mi sono innamorato e ho iniziato a disegnare i tratti dei personaggi d’animazione che più amavo come Hulk e Spiderman” racconta ai microfoni di IVG.it Taghdisirad. “Ma quella del disegno è sempre stata una passione che ho coltivato nel tempo libero fino all’età di 17 anni – racconta il 27enne -. Ho studiato al liceo scientifico Orazio Grassi di Savona perchè ho sempre pensato che quella dell’artista fosse una strada piuttosto difficile se non impossibile da percorrere. Poi è arrivata la svolta”.

Il primo posto conquistato al concorso nazionale “Un mare di matite” della Fondazione de Andre ha aperto il sentiero verso il mondo del design. “Da quel momento ho capito di dover provare a dare una chance alla mia capacità di disegnare e così ho deciso di frequentare due workshop negli Stati Uniti. In quelle occasioni ho potuto conoscere talenti internazionali che, con un rapporto molto umano e paritario, sono riusciti a farmi amare e conoscere ancora di più l’arte e le tecniche del character design”. Armin Taghdisirad si è inoltre laureato all’Accademia di Belle Arti di Genova in Arti Visive con 110 e lode.

“Attualmente lavoro da Savona nel mondo del cinema e dell’animazione come character designer e visual development artist per Marvel, ma ho lavorato anche per Company 3 Animation, Filmpaint Inc., Leo Sanchez Studio (vincitore del premio Oscar per il miglior cortometraggio), Vulture Head Animation Studio, Cicaboom per la serie tv animata Letrabots, e tanti altri – spiega Armin Taghdisirad -. Tutto questo si è potuto realizzare solo con impegno, passione, curiosità e un pizzico di fortuna”.

“Il mio lavoro per Marvel Studios consiste nel disegnare in bianco e nero a 360° i personaggi della serie, poi, dopo l’approvazione, si passa a una fase successiva che vede il disegno prendere colore, modellarsi e trasformarsi in 3D. Infine, la gamma di giocattoli Marvel si può toccare con mano” ci fa sognare il giovanissimo character designer e visual development artist.

La sua illustrazione per Elio's Briscola

Taghdisirad lavora anche per Palazzo Ducale e Villa Croce di Genova come illustratore a stretto contatto con Carlo Antonelli, produttore cinematografico di ‘’Chiamami col tuo nome’’ e ‘’Suspiria’’ di Luca Guadagnino. All’attivo ha anche un portfolio dal titolo “Elio’s Briscola” ispirato al rapporto tra l’artista e suo nonno.

Taghdisirad oggi è anche docente alla “Scuola Internazionale di Comics”, ma la sua mente da artista è rimasta umile. “Ridisegnare i personaggi che solevo fare da bambino mi fa un certo effetto – confessa -, come il percorso che ho seguito fino ad arrivare qui”. Poi ci svela il segreto del suo successo: “Nel corso della mia vita ho potuto conoscere persone di grandissimo talento che mi hanno fatto scoprire il mondo del design e cosa volessi veramente fare ‘da grande’, oltre compagni di lavoro come Nicholas Olivieri”, anche lui savonese e di grande talento: è stato infatti premiato nel 2019 all’Annie Award per il cortometraggio Best Friend.