Da Savona al confine ucraino per portare beni di prima necessità: il viaggio della Croce Bianca

Savona. Dodici ore di viaggio. Da Savona a Dabass, vicino Budapest, per portare beni di prima necessità (alimentari e medicine) ma anche giocattoli e cibo per animali. È questa la nuova missione della Croce Bianca di Savona.

Con un carico di due mezzi (un furgone e un mezzo di supporto), quattro militi partiranno questa notte alle 4 per poi rientrare a Savona nella notte di domenica. Un fine settimana lungo per portare vicino al confine ucraino ciò che è utile per le tante famiglie in patria che hanno bisogno di aiuto.

“A scarseggiare è in particolare l’acqua – racconta Luca Burlando, consigliere per il Comune di Savona e milite della Croce Bianca -. Noi porteremo un bel carico di bottigliette, ma anche giocattoli per bambini, medicinali, alimenti a lunga conservazione e prodotti per l’igiene personale”.

A partire saranno Rino Lupo, Adriano Chiavacci, Luca Burlando e Christian Amorelli che si sono resi disponibili per il viaggio fin da subito.

“Sono orgoglioso della nostra squadra – è il commento del presidente della pubblica assistenza savonese Giovanni Carlevarino -. La Croce Bianca è sempre stata vicina alle persone che hanno bisogno e lo farà anche in questa occasione”.

Come ricorda il milite Lupo, “diversi anni fa siamo andati anche sui Balcani e nelle zone terremotate in Italia per poter dare il nostro supporto. È per questo che la nostra pubblica assistenza è così longeva: quest’anno sono infatti 123 gli anni compiuti, tutti contraddistinti dall’amore per il volontariato”.

Il viaggio è possibile anche grazie al supporto economico di sponsor e della cittadinanza savonese. A collaborare nel progetto l’Unione Industriali di Savona che offre il carburante, Quaglia Giocattoli che offre alcune occasioni per far divertire i piccoli con alcuni giochi e Carrefour che ha donato generi alimentari.

“Quello che posso augurare è un buon viaggio nel senso pieno del termine – dichiara il sindaco Marco Russo -. Questa azione dimostra ancora una volta lo spirito e la voglia di stare vicino a chi soffre. La città si è mobilitata per l’Ucraina fin dai primi istanti della guerra e continua a farlo. Voglio ringraziare tutti per questo”.