Da Roma a Savona le opere dell’artista savonese Guidobono: al Museo della Ceramica “Superbe Maioliche”

Savona. Parte dalle scuderie del Quirinale di Roma, passa da Genova e approda a Savona la mostra “Superbe Maioliche. Guidobono e lo splendore del Barocco a Savona”, un percorso dedicato al periodo storico e artistico sviluppato tra Sei e Settecento e visitabile dalla giornata odierna (alle 18) nelle sale del Museo della Ceramica di Savona.

Realizzata dalla Fondazione Museo della Ceramica con il supporto della Fondazione Agostino De Mari e con il patrocinio del Comune di Savona, la mostra porterà i visitatori alla scoperta della vita e delle opere di uno dei più importanti protagonisti del Barocco ligure: il savonese Bartolomeo Guidobono (Savona 1654 – Torino 1709). Con il suo genio artistico, Guidobono realizzò, in un percorso di ricerca tra pittura e ceramica, quel rinnovamento che ha portato la decorazione chiamata “istoriato barocco” alle sue più alte espressioni.

SONO 26 LE OPERE ESPOSTE, 9 INEDITE

L’esposizione sarà dedicata alla ricostruzione dell’attività artistica dei Guidobono a Savona, attraverso le ceramiche presenti nella collezione savonese, magnificamente inserite nel salone da lui affrescato con Apollo e Diana sul carro del Sole, arricchite da oggetti unici provenienti da collezioni private di eccezionale valore artistico. Si tratta di 26 opere della collezione permanente del museo più 9 pezzi inediti.

La mostra sarà visitabile da oggi, giovedì 28 aprile alle ore 18, presso il Museo della Ceramica di via Aonzo, fino al 28 agosto.

Il progetto è a cura di Donatella Ventura, la mediazione e l’allestimento di Luca Bochicchio, Stella Cattaneo, Daniele Panucci, con la collaborazione dello Studio Gaggeroservente. I programmi educativi e didattici sono a cura di Alessio Cotena e Marco Isaia. Consulente scientifico Cecilia Chilosi.

COINVOLTA ANCHE LA CITTA’ DI ALBENGA

Anche il Museo Diocesano di Albenga porta sotto i riflettori la ricchezza del patrimonio barocco con la mostra diffusa “Onde Barocche”, presentando 23 capolavori provenienti dalle raccolte della Diocesi di Albenga-Imperia, per la prima volta in dialogo collettivo a restituire la ricchezza e la vitalità artistica del periodo compreso tra il 1600 e il 1750. La mostra è a cura di Castore Sirimarco e don Emanuele Caccia.

All’interno del progetto Superbarocco, che vede nella mostra di Palazzo Ducale di Genova “La forma della Meraviglia” il suo principale evento, le mostre del savonese arricchiscono la sezione “I Protagonisti”, che include una serie di esposizioni diffuse su tutta la Liguria, tra cui quella in corso presso i Musei di Strada Nuova, interamente dedicata alle manifatture ceramiche, che ospitano 8 opere in prestito proprio dal Museo della Ceramica di Savona. Questa iniziativa si svolge parallelamente alla grande mostra delle Scuderie del Quirinale a Roma, uno straordinario omaggio a Genova e alla sua stagione più splendente.

ASSESSORE NEGRO: “OPERE CHE IL MONDO CI INVIDIA”

“Una grande prova del nostro museo che mostra, ancora una volta, di avere opere che il mondo ci invidia e che in questa esposizione vengono viste per la prima volta in assoluto dal pubblico. L’arte ceramica della città di Savona deve tornare a far parlare di sé e lo può fare con un grande lavoro di sinergia con le Albisole e Celle Ligure, ma anche con un importante rilancio del suo museo a livello internazionale” è il commento dell’assessore alla cultura savonese Nicoletta Negro.

“Sono profondamente orgogliosa di collaborare con un team di lavoro che guarda lontano su tante iniziative che vogliono essere come un viaggio, un percorso che segue un’unica direzione – tiene a dire Negro -. A essere qui valorizzato non solo un tesoro inestimabile che abbiamo nel nostro territorio, ma tutta l’Italia. Fondamentale in questo la collaborazione con diverse realtà e il supporto economico ricevuto dalla Fondazione De Mari”.

LUCIANO PASQUALE (FONDAZIONE DE MARI): “OCCASIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO”

“Abbiamo voluto finanziare e valorizzare l’arte di Savona e questo progetto per raggiungere un obiettivo importante: quello di incrementare lo sviluppo economico del territorio – spiega Luciano Pasquale, presidente di Fondazione De Mari -. Noi contiamo di avere tanti visitatori che vengano a Savona proprio per osservare la mostra. Questo vuol dire dare lavoro a tanti esercizi pubblici, ristoratori, bar, alberghi. Questo è un modo per attivare interesse sulla città e sulla provincia, un modo per attrarre valore che viene poi distribuito in varie forme”.

LUCA BOCHICCHIO, CURATORE DELLA MOSTRA: “UN NUOVO PERCORSO CHE INIZIA E PRESTO DI AMPLIERA'”

Luca Bochicchio, curatore dell’allestimento della mostra, esprime: “Per noi questa è un’occasione importante, un nuovo percorso che inizia con l’arte del Barocco e proseguirà con altri periodi storici nei mesi a seguire. Ci sentiamo come se stessimo scaldando i motori: il museo della ceramica è una complessa macchina, un’eccellenza che può dare molto per il territorio. La ceramica è la storia dell’uomo, ma rappresenta anche il futuro. Nostro obiettivo è quello di ampliare e far movimentare al massimo questa realtà”.