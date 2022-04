Covid, tutti d’accordo in Consiglio regionale: “Sostegno psicologico gratuito per i giovani liguri”

Liguria. Sostegno psicologico gratuito rivolto a tutti i giovani liguri per far fronte alle problematiche legate al Covid: è quanto prevede una mozione approvata oggi all’unanimità in Consiglio regionale su proposta di Gianni Pastorino (Linea Condivisa).

Il documento impegna la giunta Toti “a sostenere in tutte le sedi opportune, a cominciare dalle dovute interlocuzioni con il Governo, l’introduzione di un percorso psicologico, gratuito per l’utente per un quantum prestabilito di sedute, rivolto a tutta la componente giovanile residente e/o domiciliata in Italia, previa prescrizione del proprio medico di medicina generale”. Se l’interlocuzione con l’esecutivo non avesse effetto, si impegna la giunta “a introdurre, all’interno del sistema sanitario regionale” la stessa misura rivolta “a tutta la componente giovanile residente e/o domiciliata” in Liguria.

Il testo della mozione cita due studi in merito, uno dell’Università La Sapienza di Roma e uno del policlinico San Matteo di Pavia. Secondo gli studiosi il “blocco rigoroso e duraturo di isolamento sociale si traduce in un aumento del livello di solitudine percepita che colpisce i giovani con più elevati livelli di stress poiché hanno dovuto abbandonare la loro vita quotidiana, a causa della chiusura di scuole e università, in una delle fasi di vita in cui il compito evolutivo di mostrare la propria dimensione pubblica è stato fortemente ridimensionato”.

Inoltre moltissimi giovani “raccontano di una solitudine, ovvero il dolore mentale di sentirsi soli, che diventa una condizione psicologica caratterizzata da un profondo senso di vuoto e inutilità, che se non curata può portare a più gravi problemi di salute fisica e mentale come Internet dipendenza, ideazione suicidaria e uso di sostanze”.

Nel dibattito sono intervenuti, annunciando voto favorevole, Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno), Lilli Lauro (Cambiamo con Toti presidente), Paolo Ugolini (Mov5Stelle). Ugolini ha chiesto di aggiungere la propria firma al testo.

L’anno scorso in Liguria era nata un’iniziativa in collaborazione tra Regione, Ordine degli psicologi e associazioni dei consumatori e degli utenti che prevedeva sostegno psicologico gratuito ai cittadini liguri con interventi individuali o di gruppo nell’ambito del progetto Benessere psicologico e oltre.