Covid, solo a fine aprile la decisione del Governo sulle mascherine al chiuso

Liguria. Arriverà solo nell’ultima settimana di aprile, non prima, la decisione del Governo italiano in merito al tema delle mascherine al chiuso. Secondo il ministro della Salute Roberto Speranza chirurgiche ed Ffp2 sono ancora “fondamentali”. Soprattutto in una situazione di stato di emergenza chiuso (il 31 marzo) ma di pandemia ancora attiva.

Speranza ha parlato ieri su Raitre alla trasmissione Mezz’ora in più. Al momento la data stabilita, di massima, per l’addio alle mascherine anche al chiuso è il primo maggio ma la questione deve essere ancora vagliata sulla base dell’andamento dei contagi. Per il ministro serve “gradualità”, sia nell’uso dei dispositivi di protezione individuale sia per quanto riguarda le aperture.

Un altro dei temi in discussione è quello della quarta dose di vaccino. Il governo in settimana, attende che la Commissione europea “dia un’indicazione condivisa sulla fascia generazionale coinvolta nell’operazione”, ha ribadito il ministro della Salute.

A Bruxelles l’Italia non è il solo Paese a chiedere indicazioni, in realtà. I quesiti sono stati posti da tutti i 27 dell’Unione e una risposta la stanno preparando l’Ema (agenzia europea del farmaco) insieme all’agenzia europea per il controllo e la prevenzione delle malattie. Ma la decisione non sarà degli enti indipendenti ma della commissione. O meglio, anche la commissione probabilmente fornirà un’indicazione sulla base della quale i singoli Paesi decideranno come muoversi.

Al momento l’unica certezza riguarda l’intervallo di tempo tra la terza e la quarta dose: per l’Ema devono passare almeno quattro mesi. Pochi dubbi ormai anche sulla necessità del secondo booster per gli immunodepressi.

Per quanto riguarda le persone sane, la direzione che si sta prendendo in Europa sembra quella di procedere con la quarta dose almeno per la popolazione over 60. Negli Usa la fascia è quella dai 50 anni in su. In Francia già oggi si propone la quarta dose agli over80. In Olanda a chi ha più di 60 anni. In Israele è già realtà per tutti i cittadini già da settimane.