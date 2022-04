Covid, primo giorno “senza” bollettino ma i numeri parlano di 1.507 nuovi casi e 8 morti

Liguria. Sono 1.507 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria dal bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità. Il numero è riferito a 9.059 tamponi antigenici e 2.561 tamponi molecolari processati.

Chiuso lo stato di emergenza nel Paese, la Regione Liguria ha scelto di cessare di diramare il bollettino a uso dei media ma i dati restano pubblici e accessibili sul sito dell’ente, sia quelli sui contagi, sia quelli sulle vaccinazioni.

I ricoveri in ospedale sono in lieve aumento: in tutto i posti letto occupati da pazienti covid sono 256, 6 più di ieri. In terapia intensiva 8 pazienti, uno in più di ieri: tutti vaccinati.

Sono otto i morti registrati dal bollettino di oggi, una cifra piuttosto alta rispetto ai giorni precedenti. La vittima più giovane un 76enne morto all’ospedale di Albenga.

Con 1.464 guariti certificati da tampone negativo in Liguria ci sono al momento 17.902 casi di Coronavirus attivi, un numero in aumento rispetto a ieri (17877). 17640 sono le persone positive e in isolamento domiciliare, 22 più di ieri. 1012 quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi ma non ancora accertati.

Prosegue la campagna vaccinale. Oggi sono state somministrate 950 dosi di cui 37 del tipo Novavax.

