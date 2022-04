Covid, precari della sanità ancora in bilico: Consiglio regionale sollecita stabilizzazione

Liguria. Proroghe ad hoc, che avranno comunque scadenze ravvicinate, o “ripescaggi” attraverso il bando per l’assunzione fino al 31 dicembre 2022 di 150 operatori socio-sanitari non sono sufficienti, anche per il bisogno di personale che necessità il comparto sanitario ligure.

Ad ora, dopo la fine dello stato emergenziale, le assunzioni sono state residue rispetto all’ “esercito” chiamato in causa per la gestione pandemica.

Oggi, in Consiglio regionale, nuova azione a sostegno di una vera e concreta stabilizzazione dei precari della sanità assunti durante la pandemia Covid, ora a rischio per la fine dello stato emergenziale dal futuro nel medio-lungo periodo caratterizzato ancora da incertezze e dubbi.

Dato che Regione Liguria non ha capacità di assumere né regole che prevedono il loro assorbimento, Con 18 voti a favore (maggioranza) è stato approvato l’ordine del giorno 608 presentato dal consigliere regionale Stefano Balleari (FdI) che impegna la giunta a farsi portavoce con il Governo nazionale affinché solleciti la stabilizzazione del personale precario che ha operato durante la pandemia i cui contratti andranno progressivamente in scadenza.

Nel documento si rileva che il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza nazionale e che ci sono in Liguria circa 500 contratti a rischio per i quali non è prevista la stabilizzazione anche se continuano le vaccinazioni, i tamponi e non chiudono i reparti Covid.