Covid, in aumento i ricoveri nel savonese: altri 96 positivi

Savona. Sono 519 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria (in tutto 17.950), di cui altri 96 nel savonese (il totale dei casi attivi in provincia è di 2.364), su 2.938 tamponi molecolari e 7.259 test antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano inviato dalla Regione Liguria sull’andamento della situazione sanitaria legata al Covid.

Nella Asl 2 in crescita anche gli ospedalizzati, arrivati a quota 39, ovvero 4 in più rispetto a ieri, di cui 3 in terapia intensiva. In Liguria i ricoveri sono in tutto 338, con un aumento di 6 di pazienti sul giorno precedente, di cui 17 in terapia intensiva.

In crescita per il Coronavirus anche le persone in isolamento domiciliare, secondo la consueta procedura preventiva sulla diffusione dei contagi: ora sono 17.227 (+223) in tutto il territorio ligure.

L’ultimo aggiornamento sulla pandemia e un ritorno lento, ma in progressiva ascesa, dell’incidenza del virus, vede anche due persone decedute, un uomo di 63 anni e un anziano di 96 anni. Bisogna ricordare che i flussi di oggi fanno riferimento ad una giornata festiva, nella quale gli accertamenti su possibili casi sono ridotti, così come le stesse dimissioni dagli ospedali.

E mentre prosegue la nuova fase della campagna di vaccinazione legata alla quarta dose e alla protezione delle persone più fragili, il bollettino odierno registra in tutto altri 635 guariti dal Covid.