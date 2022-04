Covid, Ansaldi: “Probabile la quarta dose per tutti in autunno, ma serve un nuovo vaccino”

Liguria. Sarà “estremamente probabile” la quarta dose del vaccino anti-Covid per tutta la popolazione, in modo da fermare la ripresa del virus. E’ questa la previsione di Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa, che in un’intervista a Genova24 ha fatto il punto sull’attuale situazione dei contagi e del sistema sanitario ligure, ma anche sull’evoluzione attesa per i prossimi mesi. E se l’estate trascorrerà probabilmente con pochi contagi e senza mascherina al chiuso, la macchina organizzativa si sta già attrezzando per una nuova campagna di immunizzazione di massa.

Qual è la situazione della pandemia in Liguria?

Tutti gli indicatori importanti sono decisamente stabili da almeno 5-6 settimane. Per tutto marzo abbiamo avuto un quadro stabile, sia per numero dei contagi (l’incidenza da tempo si attesta sui 500-700 casi in tutte le province, dato abbastanza costante e omogeneo) sia per numero degli accessi in ospedale: da fine febbraio ne registriamo costantemente una trentina l giorno nelle nostre strutture.

Questo scenario è destinato a protrarsi ancora a lungo?

L’ammorbidimento delle misure ormai è palese. Ci aspettiamo che l’aumento delle temperature e la “bella stagione” determinino un abbattimento dell’indice di contagio e sicuramente questo si verificherà. Quello che mi aspetto è un quadro abbastanza costante finché non migliorerà il quadro climatico.

Tutto questo che riflessi ha sul sistema sanitario?

È vero che siamo abbastanza stabili, ma l’impegno è importante. Nell’ultimo trimestre del 2021 abbiamo dedicato al Covid 25mila posti letto giorno: significa 25mila giornate di degenza, cioè il 25% di ciò che può offrire il sistema sanitario. Ora siamo più o meno sugli stessi numeri.

Le nuove varianti preoccupano?

Da uomo che si è sempre occupato di virus respiratori e di capacità di risposta dei vaccini alle varianti mi sembra pleonastico inseguire tutte le varianti. Ormai sappiamo che ogni 2-3 mesi ne compare una nuova. Non dovremmo dare grande attenzione a questo fenomeno, a meno che non ci troviamo in situazioni particolari.

A breve potremo togliere la mascherina al chiuso?

Vedremo. Se la situazione rimane stabile sui livelli attuali, con un numero di infezioni ragionevolmente elevato, bisognerà mettere in atto tutte le misure di prevenzione. Se invece i numeri dovessero calare, come francamente mi aspetto che accada nei prossimi mesi, potremmo pensare di toglierla. Come sempre monitorare l’andamento epidemiologico è d’obbligo.

La copertura vaccinale è soddisfacente o iniziano a vedersi segnali di indebolimento?

Abbiamo registrato una netta diminuzione della richiesta, ma la quarta dose per over 80 e ultrafragili over 60, per cui abbiamo dato il via libera alle prenotazioni, darà nuovo impulso alla campagna vaccinale. Certo, un grosso punto interrogativo sarà l’adesione: tutti noi avremo un ruolo importante per garantire che la gente vada a vaccinarsi.

C’è il rischio che queste fasce di popolazione non tornino a vaccinarsi e siano meno protette?

Abbiamo imparato che dopo 4-5 mesi dalla vaccinazione si osserva una diminuzione della copertura. In questo caso parliamo di anziani o persone con patologie croniche o che vivono in un setting delicato. È evidente che dobbiamo potenziare al massimo le loro difese. Il Covid, mi consenta una battuta, è stato abrogato per decreto, ma continua a esistere e continuiamo ad avere alcuni pazienti in terapia intensiva. Quindi il rischio è concreto. Noi metteremo in campo tutte le azioni che abbiamo adottato quando dovevamo vaccinare molte più persone. L’offerta sarà capillare e corrisponderà all’offerta dei mesi caldi, al fine di garantire il massimo della copertura, comprese le Rsa e i pazienti da vaccinare a domicilio. chiaro che azione capillare a livello Rsa e pazienti a domicilio sarà potenziata esattamente come fatto.

La quarta dose prima o poi toccherà a tutti?

Le agenzie internazionali non si sono ancora pronunciate per una copertura universale, vedremo che cosa decideranno. Ma è estremamente probabile che il prossimo autunno dovremo fare tutti un’atra dose. Da medico di sanità pubblica ritengo sia una soluzione che permetterà di abbattere la circolazione. Ma mi auguro che ci sia un aggiornamento del vaccino con un nuovo preparato in grado di rispondere meglio alle varianti.

Ma saremmo in grado di organizzare una nuova campagna di massa anche senza stato d’emergenza?

In questi due anni e mezzo di Covid abbiamo manifestato una grande flessibilità per dare risposte e questo è un elemento da non sottovalutare: sono sicuro che avremo gli strumenti per garantire una nuova vaccinazione universale.

A che punto è il piano Restart? Quando si riusciranno a recuperare completamente i ritardi causati dal Covid?

Nonostante l’impegno dovuto al Covid nell’ultimo trimestre del 2021, che è stato pesante, l’offerta sanitaria sia in termini ambulatoriali sia ospedalieri è stata superiore al “tempo di pace” del 2019, in particolare per specialità come cardiochirurgia, urologia, otorinolaringoiatria. L’obiettivo è che il piano Restart diventi strutturale, cioè che il sistema sanitario possa dare un’offerta superiore a quella del 2019.

Questo avverrà acquistando prestazioni dai privati o potenziando la sanità pubblica?

Entrambe le cose. L’obiettivo resta erogare più prestazioni. Le aziende sanitarie hanno già nel loro budget le risorse del piano, è chiaro che c’è un monitoraggio costante affinché l’obiettivo sia raggiunto in tutti i modi.

Al netto delle proroghe temporanee, il personale precario assunto per l’emergenza Covid sarà stabilizzato a tempo indeterminato?

Vogliamo andare in quella direzione. Del resto il sistema sanitario soffre di un’altissima carenza di personale, anche qualificato. L’obiettivo è la stabilizzazione delle principali figure che sono entrate nel sistema sanitario, ma ormai abbiamo costantemente dei concorsi in cui non si presenta nessuno.

Ad esempio?

Ne cito solo alcuni: medicina trasfusionale, medicina d’urgenza, anestesia, ginecologia. In alcuni ambiti è determinante la concorrenza del privato, ma in altri il problema è la programmazione a livello nazionale.