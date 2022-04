Corso per preparatore atletico: dalla prossima edizione per partecipare servirà la qualifica Uefa C

Un percorso didattico ancora più approfondito e che si dipani maggiormente anche sulle questioni tecnico-tattiche calcistiche: dalla prossima edizione, il corso per ‘Preparatore atletico’ avrà un programma formativo più ampio, con una settimana in più di lezione, e rilascerà anche una ‘licenza da allenatore’.

Queste modifiche sono state stabilite nell’ultimo Consiglio Direttivo del Settore Tecnico svolto a Coverciano, con l’obiettivo di migliorare sempre di più la formazione impartita a livello federale. Nello specifico, il corso dedicato ai preparatori atletici arriverà ad avere un programma didattico con 192 ore totali di lezioni – tra aula e campo – e per poter essere ammessi sarà necessario essere in possesso della qualifica da allenatori UEFA C, ovvero quella dedicata ai giovani calciatori.

Una volta superati gli esami finali, oltre alla qualifica da ‘preparatori atletici’, i corsisti otterranno anche la ‘Licenza D’ da ‘Allenatori dei Dilettanti Regionali’. Come stabilito dallo stesso Regolamento del Settore Tecnico, in caso di conseguimento sia della qualifica UEFA C che della Licenza D, un allenatore ottiene l’abilitazione UEFA B, valida per allenare le prime squadre maschili fino alla Serie D, ma anche per poter essere tesserato come allenatore in seconda in Serie C e come collaboratore tecnico sia in Serie A che in Serie B.