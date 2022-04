Continua la raccolta firme di “Aria Nuova per Albenga” per l’ospedale ingauno

Albenga. Continua la raccolta firme a favore dell’ospedale di Albenga. “Sabato e domenica – ha detto Diego Distilo di Aria nuova per Albenga – saremo presenti presso il centro commerciale Le serre, che ringraziamo di cuore per la disponibilità ad accoglierci, per la raccolta firme a favore dell’ospedale di Albenga”.

“Chiediamo – spiegano dal gruppo – al Governatore Toti una retromarcia sulla sanità in Provincia di Savona e soprattutto sulla visione dell’ospedale”.

“Proprio così chiediamo l’immediata riapertura del punto di primo intervento e la rivalutazione de ruolo dell’ospedale di Albenga tornando indietro di 10 anni e ridando il pronto soccorso al nostro territorio”.

“Ci teniamo a precisare che questa iniziativa non è promossa dal gruppo pro ospedale di Albenga ma da una serie di cittadini e dal gruppo civico ‘Aria Nuova Per Albenga’. Noi ci siamo e continueremo a dare il nostro contributo”, hanno concluso.