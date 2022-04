Consiglio regionale, sì alla revisione della legge su responsabilità penale dei sindaci

Liguria. Il Consiglio ha approvato con 23 voti a favore e due astenuti (Lista Ferruccio Sansa presidente) la mozione 50, presentata da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) e sottoscritta dai colleghi del gruppo, con cui si impegna la giunta a sostenere anche in Conferenza delle Regioni l’appello promosso dal presidente dell’Anci e sottoscritto da migliaia di primi cittadini, compresi molti sindaci liguri, di ogni schieramento politico, affinché a livello nazionale si proceda in tempi rapidi ad una revisione della normativa concernente la responsabilità penale dei sindaci.

Nel documento si ricorda che anche il presidente di ANCI, Antonio Decaro, ha posto il tema in quanto “se si continua così, già accade per i piccoli Comuni, non avremo più cittadini disposti ad assumere la carica di sindaco”.

“La modifica del testo unico degli enti locali è una richiesta unanime da parte dei sindaci e sottoscritta dall’associazione nazionale dei comuni italiani. Mantenere la situazione attuale significa aumentare le difficoltà, soprattuto nelle piccole comunità, nel trovare persone disposte a svolgere il ruolo di sindaco. Sempre più spesso infatti sembra prevalere il timore di confrontarsi con norme di difficile applicazione e la preoccupazione di essere chiamati, in determinati casi, a rispondere personalmente e penalmente per valutazioni non ascrivibili alle loro competenze”, premette il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi, dopo l’approvazione in aula della sua mozione sul tema.

“L’approvazione e la sottoscrizione da parte anche della maggioranza di questa mozione – conclude Garibaldi – è sinonimo di un attenzione comune verso questo tema. Questa iniziativa, ovviamente, chiede legalità e certezza e che venga fatta chiarezza nelle responsabilità del sindaco chiarendo i confini tra responsabilità politiche e amministrative. Questo permetterà di creare classi dirigenti più forti e responsabili”

Claudio Muzio (FI) ha chiesto di sottoscrivere la mozione; anche Alessandro Bozzano, Angelo Vaccarezza, Lilli Lauro e Chiara Cerri del gruppo Cambiamo con Toti presidente, Sandro Garibaldi (Lega Liguria – Salvini) e Stefano Balleari (Fdi) hanno chiesto, a nome dei rispettivi gruppi, di sottoscrivere il documento; Paolo Ugolini (Mov5Stelle) ha annunciato voto favorevole e ha chiesto di sottoscrivere il documento; Roberto Arboscello, Armando Sanna e Davide Natale del gruppo Pd-Articolo Uno hanno ribadito in aula parere favorevole alla mozione.

Il vicepresidente Alessandro Piana ha espresso, a nome della giunta, parere favorevole.