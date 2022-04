Coni, nuovo presidente provinciale per l’Endas savonese

Savona. Cambio della guardia alla guida del Comitato provinciale di Savona dell’Endas, Ente di promozione riconosciuto dal Coni.

Dopo una pluriennale guida di Domenico Belvedere, storica figura dell’Endas savonese, il timone del Comitato savonese passa nelle mani di Nico Amoroso, che da giovedì ha assunto la carica di presidente provinciale.

Nico Amoroso 53 anni, un passato ed un presente importante nel mondo dello sport, sarà ora alla guida dell’ente.

“Dopo tantissimi anni alla guida di Endas, avevo la necessità di trovare un sostituto che avesse le capacità, personali e professionali, di portare avanti un percorso non privo di difficoltà, considerato anche il periodo attuale – afferma il presidente uscente -. La sua esperienza maturata in campo associativo, oltre a quello più che noto in campo sportivo, erano per me la garanzia necessaria per affidargli la guida”.

“Per me sarà una sfida importante” dichiara Nico Amoroso “porterò con me tutto ciò che ho imparato in tanti anni di lavoro in enti di promozione e metterò a disposizione la mia esperienza come coach e dirigente sportivo laddove me ne sia richiesto l’intervento”.