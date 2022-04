Concorso Green Game: a raggiungere la finale studenti di Finale, Loano e Cairo Montenotte

Loano/Finale/Cairo Montenotte. Si è conclusa la nona edizione del Green Game, il progetto didattico dei consorzi nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in alluminio, carta e cartone, plastica, vetro e acciaio. A partecipare 145 istituti secondari di II grado da tutta Italia mettendo in campo 3.842 studenti.

Per la provincia di Savona hanno raggiunto la finale nazionale di Green Game, ottenendo ottimi risultati, gli studenti della 2^EA AFM/TUR, 1^E AFM e della 1^C AFM dell’istituto “Giovanni Falcone” di Loano; si sono distinti anche i ragazzi della 2^D dell’istituto “Federico Patetta” di Cairo Montenotte e la 1^B dell’istituto di Finale Ligure.

Campioni d’Italia invece, gli studenti della 1^G del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Lanciano, medaglia d’argento alla 1^C del Liceo “Laurana Baldi” di Urbino (PU) e 3^ posto per la 2^AF dell’IIS “Pascal – Comi – Forti” di Teramo.

Il titolo di “esperto riciclatore” è andato a Riccardo C. dell’istituto “Spagna Campani” di Spoleto che ha ottenuto il punteggio più alto rispetto a tutti gli studenti partecipanti. A lui andrà un premio speciale: un buono per gli acquisti in rete.

Le scuole invece sul podio saranno premiate con buoni acquisto per materiale didattico o attrezzature del valore di 750 euro per la 1^ classificata, 500 euro per la 2^ e 250 euro per la 3^.

Si chiude così il campionato nazionale del riciclo 2022: lo staff del Green Game insieme a Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea ringraziano i docenti per la preziosa collaborazione e i dirigenti scolastici che hanno permesso la partecipazione al progetto didattico. “L’obiettivo di questo collaudato format è stato di inquadrare le modalità di una corretta gestione dei rifiuti di imballaggio, focalizzando l’attenzione dei ragazzi sulle enormi potenzialità offerte dal riciclo, non soltanto nella vita quotidiana di tutti i giorni, ma anche pensando al loro futuro di cittadini consapevoli” affermano.

Green Game per il valore didattico, etico e formativo è patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica.