Con “Tradizioni del futuro” Costa Crociere Foundation sostiene i mestieri d’arte tradizionali: Savona protagonista con il risseau

Liguria. “Tradizioni del Futuro” è un nuovo progetto di interesse collettivo sviluppato e sostenuto da Costa Crociere Foundation, fondazione indipendente che dalla sua nascita nel 2014 ha già realizzato 30 progetti sociali e ambientali, di cui hanno beneficiato oltre 100.000 persone.

L’obiettivo di “Tradizioni del Futuro” è quello di dare un sostegno concreto ai mestieri d’arte tradizionali a rischio scomparsa in Italia, Francia e Spagna, garantendone il futuro e promuovendone la valorizzazione.

Per realizzarlo, Costa Crociere Foundation si è affidata alla collaborazione con due importanti e autorevoli realtà, già attive in questo ambito: Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e Michelangelo Foundation.

“Questo progetto proietta nel futuro alcune tra le tradizioni più autentiche dei territori, quelle legate al saper fare, permettendo di salvaguardarle e donare loro nuova vita attraverso i giovani. E’ parte di un percorso che abbiamo intrapreso con il nostro ‘Manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo’: un decalogo che riassume l’impegno di Costa Crociere per crescere insieme ai territori visitati dalle sue navi, considerando le destinazioni non come un insieme di attrazioni turistiche, ma come comunità con le quali costruire insieme un modello di turismo che generi maggiore valore economico e sociale” ha dichiarato Davide Triacca, Sustainability Director di Costa Crociere e Segretario Generale della Fondazione.

Quali mestieri d’arte sono stati selezionati e dove

Sono stati selezionati in tutto 11 mestieri d’’arte in 13 diverse destinazioni visitate dalle navi di Costa Crociere: per Napoli i presepi; per Palermo i pupi siciliani; per Cagliari la filigrana sarda; per Venezia il vetro soffiato; per Civitavecchia/Roma i costumi di scena; per La Spezia/Savona il risseau (mosaico di ciottoli); per Trieste il restauro tessile; per Marsiglia il maestro d’ascia; per Valencia le ceramiche; per Barcellona le vetreria artistica; per Maiorca l’ebanisteria; per Ibiza il restauro artistico di rivestimenti murali; per Malaga il restauro tessile (paramenti sacri).

Il Mosaico di Ciottoli di Gabriele Gelatti

Gabriele Gelatti, allievo del Maestro Armando Porta, è l’ultimo discendente della cinquecentenaria arte del “risseu” ligure, termine genovese per indicare i ciottoli arrotondati trascinati dalla corrente di un torrente o dalle onde della spiaggia.

Gabriele crea nuove opere musive per esterni, giardini, murales, bagni e spa, e collabora al restauro di beni culturali come il giardino pensile di Palazzo Reale a Genova, l’Abbazia della Cervara e la Certosa di S. Bartolomeo. All’interno del suo lavoro punta a recuperare le tecniche storiche, sperimentando al contempo nuovi materiali e applicazioni. La sua prima creazione è stata, nel 2001, un giardino di risseu per il 10° Festival des Jardins di Chaumont-sur-Loire.

Nel mosaico di ciottoli ligure, i ciottoli plasmati dalla natura sono scelti dall’artigiano uno ad uno per forma, colore e dimensione, ed inseriti in profondità nella malta di calce e aggregati naturali. Gli interventi al servizio del mantenimento dei beni culturali affiancano quindi le competenze dei restauratori e le conoscenze scientifiche necessarie al restauro conservativo. L’origine naturale dei ciottoli e l’uso esclusivo di malte storiche rendono il tradizionale mosaico di ciottoli una pratica costruttiva 100% eco-sostenibile. Questa opera contribuisce inoltre al circolo virtuoso dell’anidride carbonica e al drenaggio delle acque meteoriche, favorendo il mantenimento ambientale di territori anche fragili come la Liguria.

La tirocinante imparerà la modalità di realizzazione del mosaico di ciottoli tradizionale, attraverso la raccolta dei ciottoli sulle spiagge. Imparerà a riconoscere i differenti materiali lapidei, malte storiche, calce e uso di aggreganti, ad analizzare i beni culturali e a progettare gli interventi manutentivi e di restauro. È inoltre prevista la partecipazione al restauro della Certosa di S. Bartolomeo a Genova e la ricostruzione integrale dei mosaici di Villa Pagana dei Cavalieri a S. Michele di Pagana. http://www.mosaicidiciottoli.it/

Il progetto

“Tradizioni del futuro” si rivolge a un gruppo di giovani artigiani provenienti da tutta Europa, tra cui Italia, Francia e Spagna, che sono stati selezionati grazie all’aiuto dei due partner di Costa Crociere Foundation. A questi artigiani è stata offerta l’opportunità di partecipare a uno speciale programma di formazione, suddiviso in due fasi: un master formativo in aula, già concluso con successo, e un tirocinio retribuito di sei mesi presso una bottega o un atelier, attualmente in corso. Entrambi sono realizzati sempre in collaborazione con Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, per quanto riguarda l’Italia, e Michelangelo Foundation, per Francia e Spagna.

Relativamente ai master formativi in aula, in particolare, in Italia i giovani talenti delle “Tradizioni del Futuro” di Costa Crociere Foundation hanno avuto l’opportunità di partecipare al programma “Una Scuola, un Lavoro. Percorsi di Eccellenza” di Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte: un percorso di formazione in aula di 120 ore, con il coinvolgimento di enti formativi di altissimo livello – Scuola Corsi Arte, Politecnico di Milano, SDA Bocconi, Università IULM -, articolato in 4 moduli d’insegnamento che rispecchiano i temi d’attualità nel mondo dell’artigianato artistico. In Francia e Spagna, i giovani artigiani hanno invece seguito il percorso formativo “Trainee to Professional” sostenuto dalla Michelangelo Foundation, in collaborazione con Contemporánea de Artes y Oficios in Spagna e The Craft Project in Francia.

I tirocini attualmente in corso permettono ai giovani talenti nel campo dell’artigianato artistico di affinare la loro vocazione e i loro studi, imparando il mestiere “sul campo”, a stretto contatto con grandi maestri artigiani. In questo modo è possibile favorire il ricambio generazionale in mestieri d’arte che altrimenti sarebbero a rischio di scomparsa, preservare un “saper fare” che si tramanda da secoli e offrire una opportunità importante ai giovani.

Sviluppi del progetto

“Tradizioni del futuro” ha come primo obiettivo la salvaguardia dei mestieri d’arte, con la prospettiva di poterli valorizzare al meglio. Le botteghe e gli atelier al centro del progetto potrebbero diventare a breve meta dei tour che Costa offre ai suoi ospiti in crociera. Recentemente la compagnia ha rinnovato la propria offerta, puntando sempre di più a un’esperienza di vacanza che consenta di scoprire le destinazioni in maniera autentica e unica. Il portafoglio di escursioni organizzate è stato ridisegnato, per esplorare gemme nascoste e percorsi poco frequentati. L’introduzione delle visite ai mestieri d’arte sarebbe in linea con il nuovo posizionamento di Costa e permetterebbe di valorizzare dal punto di vista turistico queste realtà.

L’importanza dei Mestieri d’arte

Gli oggetti dell’artigianato artistico concorrono a creare l’identità di un popolo, intesa come l’insieme delle tradizioni, delle conoscenze e dei tratti distintivi che ne sanciscono la riconoscibilità e unicità. L’artigianato artistico rappresenta, oltre che un patrimonio culturale, una risorsa economica fondamentale: un tessuto produttivo diffuso costituito da microimprese, da laboratori e da piccole e medie imprese fortemente radicate nei territori di appartenenza.

Costa Crociere Foundation

Costa Crociere Foundation è un’organizzazione indipendente senza scopo di lucro, che ha l’obiettivo di generare un miglioramento sociale e ambientale nelle comunità che le navi Costa visitano nei loro viaggi, diffondendo e sviluppando i valori del Gruppo Costa attraverso la gestione e il finanziamento di progetti ambientali e sociali di interesse comune.

Il suo operato è complementare e sinergico a quello della sostenibilità di Costa, e costituisce un ecosistema in grado di creare, moltiplicare e misurare valore e impatto positivo sui territori. Una sfida a livello globale, in cui la Fondazione impegna tutte le sue risorse, investendo nei progetti il 100% delle donazioni ricevute. Dalla sua istituzione, nel 2014, Costa Crociere Foundation ha già in attivo un totale di 30 progetti ambientali e sociali, di cui hanno beneficiato più di 100.000 persone di oltre 130 diverse nazionalità. Costacrocierefoundation.com

Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte

Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte è un’istituzione privata non profit, nata a Milano nel 1995 per volontà di Franco Cologni. La sua missione è quella di ispirare un “nuovo rinascimento” dei mestieri d’arte e salvarli dalla minaccia di estinzione. Molte delle sue iniziative si concentrano sui giovani e sulle future generazioni di artigiani, in particolare, attraverso i tirocini formativi del progetto “Una Scuola, un Lavoro. Percorsi di Eccellenza” sostiene la formazione dei giovani nell’alto artigianato. Attraverso il portale web well-made.it, la Fondazione presenta una selezione di migliori atelier artigiani italiani e ogni due anni assegna il titolo di MAM–Maestro d’Arte e Mestiere. Fondazionecologni.it

Michelangelo Foundation

La Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship è un’istituzione non profit con sede a Ginevra, Svizzera, che sostiene gli artigiani contemporanei di tutto il mondo con l’obiettivo di promuovere un futuro più inclusivo e sostenibile. La Fondazione cerca di evidenziare le connessioni tra l’artigianato, le arti in generale e il mondo del design, con lo scopo di celebrare e preservare l’artigianato e la sua diversità di creatori, materiali e tecniche, aumentando il riconoscimento quotidiano dell’artigianato e la sua fattibilità come percorso professionale per le prossime generazioni. Attraverso coinvolgenti programmi educativi come le Summer Schools, il progetto digitale Homo Faber Guide e la mostra internazionale Homo Faber Event, la Fondazione sta promuovendo un movimento culturale incentrato sui maestri artigiani. Michelangelofoundation.org