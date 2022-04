Commissione consiliare su TPL Linea, la presidente Sacone: “Entro aprile il nuovo piano industriale”

Provincia. Dopo il via libera da parte del Consiglio provinciale sui patti parasociali e la firma al documento tra gli enti-soci per la disciplina del controllo analogo sull’azienda di trasporto pubblico locale, questa mattina a Palazzo Nervi nuovo capitolo sull’iter per l’affidamento in house del servizio nel savonese e la nuova governance del settore.

I patti parasociali sono arrivati dopo l’autorizzazione sul nuovo Statuto (già approvato dal Cda di TPL Linea), atti propedeutici al medesimo affidamento in house. E oggi si è riunita la commissione consiliare in Provincia su TPL Linea srl alla presenza del Presidente Pierangelo Olivieri, dei consiglieri componenti la commissione, Marisa Ghersi, Franca Giannotta, Alessandro Navone e Enrica Rocca, oltre al dirigente degli Affari Generali Carla Rosso.

“Quello di oggi è stato un confronto utile e necessario per evidenziare i percorsi essenziali, che fanno seguito alla delibera di Consiglio provinciale del 17 marzo scorso per l’assunzione della sottoscrizione dei patti parasociali, e per condividere i passi dell’interlocuzione in corso con il Comune di Savona e con i Comuni a partecipazione più rilevante, per la definizione della regolamentazione statutaria” sottolinea lo stesso Olivieri.

“Nel frattempo gli uffici dell’ente provinciale ci hanno evidenziato anche la prosecuzione degli accordi che si stanno attuando per predisporre gli tutti gli atti e le relazioni necessarie. Non appena verrà acquisito il piano industriale di competenza redazionale di TPL Linea, possiamo attivare il cronoprogramma che potrebbe portarci nell’arco di sei mesi alla conclusione dell’iter di affidamento del servizio” aggiunge ancora Olivieri.

“Al termine dell’incontro abbiamo già concordato la prossima riunione della Commissione con invito esteso alla rappresentanza di TPL Linea nella persona del presidente Simona Sacone e del direttore Giovanni Ferrari Barusso” ha concluso Olivieri.

E proprio in tema di affidamento in house, questa mattina, a margine della presentazione dei nuovi autobus ad Albenga, è stata proprio la presidente Sacone a parlare della procedura: “In relazione all’iter in corso e a quanto stabilito in sede provinciale, stiamo già lavorando al nuovo piano industriale dell’azienda di trasporto, in grado di soddisfare tutte le richieste e le esigenze di servizio indicate”.

“Il nuovo piano – ha concluso – sarà pronto entro il mese di aprile”, con TPL Linea pronta ad un confronto operativo e funzionale per traguardare l’obiettivo finale, dando anche certezze ai lavoratori del trasporto pubblico locale, così come alla stessa utenza e a tutti i viaggiatori.