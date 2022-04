Commercio illecito di armi online: sequestrate 8 armi dalla polizia nel savonese

Savona. Sono state sequestrate nel savonese 8 armi (tre di queste clandestine) acquistate illegalmente sul web da siti stranieri. E’ questo il bilancio dell’attività investigativa messa a punto dai poliziotti della Squadra Mobile di Savona, con la collaborazione del Commissariato di Alassio, nei giorni scorsi nelle zone di Albenga, Quiliano, Altare, Varazze, Pietra Ligure, Sassello e Celle Ligure.

Continua infatti massiccia da parte della Questura di Savona l’intensificazione dell’attività di prevenzione e repressione degli illeciti connessi al commercio online e alla detenzione non autorizzata di armi. In Italia la compravendita di armi online è vietata, come la cessione online delle armi ad aria compressa con potenza inferiore ai 7,5 joule, che risultano in libera vendita presso i negozi autorizzati.

L’attività ha portato al sequestro complessivo di 8 armi, di cui 3 clandestine in quanto prive della necessaria punzonatura e che superavano i 7,5 joule, tutte acquistate illegalmente sul web da siti stranieri. Le perquisizioni sono avvenute ai sensi dell’art. 41 Tulps.