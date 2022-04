Circolo Scherma Savona, la squadra di Serie A2 ricevuta in Comune

Savona. Il Circolo Scherma è stato ricevuto in sala giunta dall’assessore allo sport di Savona Francesco Rossello per le congratulazioni di rito per il prestigioso traguardo della permanenza in Serie A2 della squadra di fioretto.

“Era doveroso che la città di Savona si complimentasse formalmente con i ragazzi del Circolo Scherma Savona – riferisce l’assessore -. Nel corso dell’incontro i ragazzi mi hanno raccontato di aver affrontato veri e propri colossi della scherma italiana a partire dal circolo schermistico di Jesi, sino al Club Scherma Roma. Visto il livello della scherma italiana, potersi confrontare alla pari con scuole così importanti significa essere molto vicini all’eccellenza. Quindi è ancora più giusto rendere merito ad atleti, istruttori e dirigenti che con il loro lavoro quotidiano volontario rendono possibile tutto questo”.

La squadra di fioretto è infatti reduce dalla bella prova di Piacenza della settimana scorsa, dove grazie al sesto posto ottenuto nella categoria A2 ha mantenuto per il quarto anno consecutivo la prestigiosa categoria.

Il dream team di fioretto era composto dal capitano Andrea Baldi, Luca Maretti, Stefano Satta e Marco Canepa. All’appuntamento in sala giunta il Circolo si è presentato al completo, dal maestro della società Federico Santoro, al presidente Roberto Faldini, al vicepresidente Paolo Frosi, al consigliere Gian Michele Baldi, con la presenza del delegato provinciale il maestro Paolo Bracco. Si è parlato di sport ma soprattutto di futuro con l’idea di sviluppare la scherma in provincia e fare avvicinare e conoscere questo sport a tanti ragazzi in un ambiente accogliente e sereno.

In comune con l’assessore Rossello

L’assessore a colloquio con la squadra