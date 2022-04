Cinquanta medici del comitato Cure a casa querelano Bassetti, l’infettivologo: “Lo farò a mia volta”

Liguria. E’ stato querelato per diffamazione da il comitato “Cure a casa”, guidato dal medico Erich Grimaldi, l’infettivologo e direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino Matteo Bassetti. Bassetti avrebbe diffamato il gruppo di medici attraverso alcune affermazioni durante una trasmissione televisiva. La notizia è riportata dall’agenzia Agi che ha anche interpellato il professore genovese.

“Martedì mattina l’avvocato Erich Grimaldi, di cui non avevo mai parlato fino a oggi, sarà querelato perché ciò che ha detto è falso. Io ho sempre parlato genericamente di cure domiciliari, mai citando una persona in particolare. L’unica cosa che ho detto, e che ribadisco, è che chi prescrive farmaci come l’Invermectina per curare il Covid-19 o la liquirizia, fa il male dei pazienti”, ha dichiarato Bassetti all’agenzia.

I medici del comitato Cure a casa sostengono che il primario li avrebbe “diffamati nel corso della trasmissione ‘Zona Bianca’ andata in onda su Rete4 il 19 gennaio 2022”.

“Mi accusano di condotta illecita e di aver stilato protocolli per cure domiciliari, altro falso. Io per Agenas ho stilato i criteri di ospedalizzazione – aggiunge – ribadisco: un medico o un sanitario che da la liquirizia e gli infusi di acqua fredda per curare il Covid per me millanta, ma non ho fatto il nome di nessuno in particolare e non esiste un copyright delle cure domiciliari. Non posso stare fermo e mi tutelerò nelle sedi opportune”.