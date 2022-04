Stella. E’ stato soccorso da Grifo il ciclista che, questa mattina, è caduto a Stella San Giovanni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 in località Rovieto. Sul posto sono intervenuti i militi della croce verde di Albisola, che hanno prestato al ferito le prime cure e poi hanno chiesto il supporto dell’elicottero.

Dopo essere atterrato in località Madonna del Salto, Grifo ha caricato il biker e si è diretto alla volta del pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso per un sospetto trauma cranico.