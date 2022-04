Ciangherotti: “Albenga Medaglia d’Oro al Valor Civile, ma anche quest’anno è saltata la consegna del riconoscimento”

Albenga. “E anche quest’anno…sarà per l’anno prossimo! Albenga, teoricamente, è destinataria di una Medaglia d’Oro al Valor Civile per il comportamento tenuto durante la Guerra e la Resistenza. Un riconoscimento importante, di grande valore ideale, che da alcuni anni, si dice, dovrebbe essere consegnato e ufficializzato in una manifestazione unitaria il 25 Aprile, Festa della Liberazione. Doveva essere consegnata già due anni fa, poi lo scorso anno, ma il Covid, le chiusure, le limitazioni avevano consigliato di rinviare”.

Così Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga.

“Quest’anno le limitazioni pandemiche sono, di fatto, cadute e in molti pensavamo fosse arrivata finalmente l’occasione giusta per la consegna del riconoscimento. Invece no, l’assegnazione delle Medaglia d’Oro al Valor Civile deve ancora arrivare…”.

“Il 25 Aprile Albenga avrà un suggestivo Cammino della Memoria, merito della fantasia e della sapienza del “mio” professor Mario Moscardini, che ha proposto questo cammino per ricordare le 59 vittime delle fucilazioni alla Foce del Centa, ma non avrà la Medaglia”.

“Mi chiedo se il sindaco Riccardo Tomatis conosce non solo la storia di Albenga, ma anche i rapporti tra i protagonisti della sua maggioranza” conclude.