Ceriale, minoranza all’attacco: “Città impreparata all’arrivo dei turisti: passeggiata senza illuminazione e cantieri aperti sulle spiagge”

Ceriale. “È arrivata la Pasqua in riviera tutti i paesi si sono preparati per questo evento che dà avvio alla stagione turistica: tutte le amministrazioni comunali hanno lavorato per fare in modo che tutto fosse in ordine e pronto per accogliere gli ospiti che, come sempre, si riversano da noi. A Ceriale purtroppo le cose non sono andate esattamente così”. Inizia così l’attacco che i consiglieri di minoranza di “Uniti per Ceriale” Valeria Cammarata, Fabrizio Dani e Antonello Mazzone sferrano al sindaco Luigi Romano.

“Come solito si è arrivati a questo appuntamento senza una programmazione – aggiungono dalla minoranza – Basti pensare che la nuova passeggiata, la cui data di consegna era fissata per l’11 marzo del corrente anno, è stata aperta al pubblico senza la necessaria illuminazione. Inoltre sulle spiagge sono ancora attivi i cantieri per lavori di manutenzione fatti su dei canali di scolo, cantieri che danno una brutta immagine delle spiagge”.

“Tutto ciò dimostra come la pianificazione dell’attività e la tendenza a una visione ampia delle cose venga a mancare a questa amministrazione. Non parliamo poi di quello che riguarda il Pnrr per il quale Ceriale non è riuscito a mettere in previsione neanche un intervento di rilevanza, a differenza di quanto hanno fatto altri paesi che si sono uniti per presentare i progetti che sviluppino il territorio”.