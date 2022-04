Ceriale, doppio bando per la gestione delle spiagge libere attrezzate e del campo solare

Ceriale. Nei prossimi giorni sono previste le due scadenze per la presentazione delle domande relative a un doppio avviso pubblico emanato dall’amministrazione comunale di Ceriale.

Il primo riguarda la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di gestione delle due spiagge libere attrezzate in concessione al Comune di Ceriale, per il periodo 2022-2025. Le proposte di partecipazione alla procedura concorsuale dovranno essere prodotte entro il termine perentorio dell’11/04/2022, ore 12.00, sulla piattaforma elettronica http://comuneceriale.traspare.com.

La ricerca per la stagione estiva si rivolge alla gestione delle spiagge libere attrezzate “Acque Basse” e quella di “San Rocco” di fronte all’ex cantiere navale Patrone, nella zona di litorale restaurata dall’amministrazione comunale nell’ambito degli interventi sulla passeggiata cerialese.

I requisiti sono indicati nel bando comunale: l’aggiudicazione del servizio sarà stabilita sulla base del progetto economicamente più vantaggioso e in linea con i servizi stabiliti dall’avviso.

L’importo stabilito, a base d’asta, ammonta a 63,512mila euro (34mila per la spiaggia di “San Rocco” e 29 mila circa per la spiaggia “Acque Basse”), per quattro anni di gestione.

Le due spiagge cerialesi sono attrezzate con diverse postazioni composte da ombrellone, lettini e sdraio: le tariffe sono calmierate al fine di consentire a tutti di beneficiare dei servizi essenziali offerti, senza contare la possibilità di laboratori didattici ed eventi che coinvolgono le realtà culturali del territorio (link: https://comuneceriale.traspare.com/announcements/28).

Il secondo avviso intende acquisire manifestazioni di interesse, finalizzate all’eventuale affidamento del servizio centro estivo diurno “Campo solare del Comune di Ceriale” per le annualità 2022-2023, attraverso la piattaforma telematica http://comuneceriale.traspare.com.

Le manifestazioni di interesse, secondo le modalità previste dalle regole del sistema di e-procurement, dovranno pervenire entro il termine delle ore 13.00 del 13/04/2022.

Il valore del bando ammonta a circa 143mila euro.

Secondo la determina approvata dall’amministrazione comunale l’obiettivo è continuare ad offrire ai minori occasioni di socializzazione, gioco, movimento e iniziative didattiche e ludiche, garantendo alle famiglie che lavorano un servizio qualificato e di cura per i propri figli nel periodo di chiusura delle scuole durante i mesi estivi.

Una volta completata la procedura inizieranno le iscrizioni per il campo solare del Comune di Ceriale, riservato a minori di età compresa tra i 3 e 11 anni, scuola dell’infanzia e primaria. La base operativa del centro estivo cerialese resterà la scuola media di via Magnone, mentre per le attività di balneazione è stata confermata la location della spiaggia antistante la Pineta.

Il centro estivo si svolgerà su due turni nelle mensilità di luglio e agosto, dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle ore 8.00 alle ore 17.00, dunque assicurando una ampia copertura del servizio durante la giornata.

La giunta comunale stabilirà, inoltre, i criteri di accesso al centro estivo e le fasce per le agevolazioni e riduzioni dei costi della retta di iscrizione, in base ad attestazione ISEE 2022 – secondo un apposito bando che sarà pubblicato una volta aperte le iscrizioni.

Alla valutazione conclusiva saranno invitati tutti i soggetti che faranno pervenire la loro manifestazione di interesse secondo i termini e le modalità indicate dal bando medesimo (link: https://comuneceriale.traspare.com/announcements/32).