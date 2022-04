La generosità di Lions: 13 uova di Pasqua per gli ospiti della casa famiglia e una cena per l’acquisto di un cane per non vedenti

Ponente. I gruppi Lions Club del ponente savonese hanno messo a punto due nuove attività solidali.

Sono state consegnate da Lions Club Loano Doria tredici uova di Pasqua agli ospiti della casa famiglia Santissimo Natale di Ceriale. Le uova di Pasqua sono state precedentemente acquistate tramite l’adesione al service pasquale “Vorrei un nUovo amico”, per dare un contributo alla lotta contro la fame.

Con un piccolo gesto il club ha contribuito, attraverso la Fondazione Lions Internazionale, a migliorare le condizioni di individui e famiglie che hanno bisogno d’aiuto. Una parte del costo delle uova è andate alla Fondazione.

Le uova sono state donate dal presidente del Club Loano Doria, Alessandro Stipo alla presenza di altri tre soci del club, di alcuni piccoli ospiti e di suor Valeria importante figura di riferimento per gli stessi.

La generosità di Lions è stata anche protagonista di una cena “Pasqualizia” Intermeeting di zona con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di un cane guida per non vedenti.

La serata organizzata dal Lions Club di Alassio ha visto la partecipazione anche dei Club di Andora, Albenga, Loano Doria, Finale, Garlenda e Valle del Lerrone e ha “recuperato” la Festa degli Auguri di Natale che non si era potuta svolgere.

Il Club del Finale ha dato inizio alla lotteria di beneficenza dopo aver spiegato con precisione le funzioni della scuola per cani guida.