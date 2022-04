Ceriale, annullato per maltempo l'”Expo dei Gonfiabili”

Ceriale. L'”Expo dei Gonfiabili 2022″ è annullato. L’alto rischio di maltempo rilevato nelle previsioni meteorologiche per il fine settimana hanno costretto infatti gli organizzatori di Orion Eventi a rimandare a data da destinarsi la manifestazione inizialmente prevista dal 21 al 24 aprile nelle piazze della Vittoria ed Eroi (la “piazza del basket”), sul lungomare.

Il programma dell’evento sarà comunque identico con ben due aree dedicate al divertimento dei più piccoli, attrezzate con grandi ed esclusivi giochi gonfiabili, tra cui la Zip Line, per la prima volta in Liguria. Inoltre ci sarà da mangiare e bere per tutti e tutti i gusti con lo “Street Food in Pineta”.

Resta invece confermato per tutta la giornata del 24 aprile sempre sul lungomare l’imperdibile appuntamento con le occasionissime de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, il mercato più prestigioso, famoso e glamour d’Italia.