Celle Ligure, costituita la Proloco con un presidente d’eccezione: sarà Ivan Drogo Inglese

Celle Ligure. Nella suggestiva cittadina ligure (salita alla ribalta per aver conquistato il quinto posto nazionale per reddito pro capite) debutta la Proloco, che si occuperà di organizzare eventi ed iniziative rendendo il centro ancora più attrattivo per ospiti, turisti e visitatori.

La carica di presidente sarà ricoperta da Ivan Drogo Inglese, che da tempo ha scelto Celle come buen retiro, quando non è impegnato a Roma come presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano, la consulta permanente e plenaria costituita dai rappresentanti delle più autorevoli ed importanti organizzazioni che operano nel settore del patrimonio.

Tra le organizzazioni rappresentate figurano anche l’Anci l’associazione che rappresenta gli 8 mila comuni italiani (il presidente, l’ex ministro Enzo Bianco, è il vice presidente degli Stati Generali) e l’Unpli unione delle 6 mila proloco italiane.

Drogo Inglese in passato è stato presidente e amministratore delegato dell’Unione Alberghi Italiani (società quotata), commissario del Corecom della Liguria e capo dell’unità di crisi che venne istituita dall’Autorità Portuale di Genova per il fallimento della compagnia Festival Crociere.

“E’ una personalità di rilievo nazionale che potrà contribuire a portare a Celle tanti nomi importanti. Durante il periodo estivo nel centro storico si incontrano spesso il noto virologo Matteo Bassetti e il conduttore Fabio Fazio entrambi con casa a Celle Ligure”, hanno fatto sapere dal Comune.

La presentazione ufficiale della Proloco si è tenuta oggi a Palazzo Ferri, sede dell’ente comunale, alla presenza del sindaco Caterina Mordeglia, dell’assessore alla cultura Giorgio Siri e dell’assessore al turismo Stefania Sebberu.

Nel team figurano Andrea Badalacco, Ilaria Bianconcini, Gianfrancesco Damele, Mirko Marchetti, Aldo Petronio, Francesco Ruggiero, Renato Vanali e Marco Venturino.

Il programma prevede una mostra di scultura intitolata a Pietro Costa, un premio per imprenditori intitolato a Francesco Monzino (fondatore della Standa che nacque a Celle), un raduno e sfilata di auto e moto d’epoca e storiche, il wedding day (a Celle opera Villa Lagorio, una delle location più gettonate in Liguria) e tante iniziative per portare set cinematografici e televisivi a Celle (tre anni fa fu proprio Drogo Inglese a far arrivare a Celle le telecamere del programma La Vita in Diretta di Rai1).