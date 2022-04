Celle, il porto di Cala Cravieu rinasce dopo la mareggiata che lo distrusse nel 2018

Celle Ligure. Pronto per l’inaugurazione, dopo un lungo lavoro. Vi mostriamo in anteprima il nuovo porticciolo di Cala Cravieu. Un viaggio in esclusiva nell’approdo dove si definiscono gli ultimi dettagli in vista del 28 aprile. Gestito dall’omonima cooperativa costituita da 71 soci.

Due banchine. Ottanta posti in acqua di cui 8 per natanti in transito. A terra vi sono altri posti stimabili in 130.

La mareggiata dell’ottobre 2018 ha provocato un danno enorme alla struttura portante, diga e scogliera, alle aree comuni e alle barche ormeggiate.

“Fin da subito si è iniziato un lavoro di ricostruzione con progetti e studi meteomarini per definire il dimensionamento strutturale anche in funzione dei parametri richiesti dalla Regione e dagli altri Enti preposti all’approvazione”, spiega a IVG.it Massimo Barindelli, il presidente di Cala Cravieu, cooperativa che gestisce l’approdo.

Criteri diversi, per la ricostruzione, rispetto a quelli usati vent’anni fa. “Quattrocento pali profondi quindici metri, elevano il muro e compensano l’effetto leva che può provocare una eventuale mareggiata” continua Barindelli. Insomma una maglia interna al muraglione che consente una sicurezza notevole.

Costo dell’opera di poco superiore ai 2 milioni di euro. Ai ristori previsti dalla Regione si sono aggiunti i rimborsi assicurativi, che, sommati hanno coperto circa il 40 per cento degli investimenti necessari. A questi fondi si è aggiunto il finanziamento dei soci della Cooperativa fino a un totale di circa 2 milioni e 100 mila euro che hanno coperto non solo la ricostruzione ma anche la messa in sicurezza iniziale e gli ulteriori danni subiti nel 2019 e 2020.

Soddisfatto il primo cittadino in visita con IVG.it nel porticciolo rinnovato: “Fa parte di uno dei punti fondamentali del nostro paese, è un’alternativa turistica importante – sottolinea Caterina Mordeglia – Sono stati abili nel riportare la situazione a un livello ottimale”.