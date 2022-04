Case e ospedali di comunità, Cirone (Asl2): “I savonesi non ne conosco il potenziale, dobbiamo spiegarglielo”

Provincia. Quale futuro per la sanità savonese? Come si articolerà il rapporto ospedale-territorio nella nostra provincia? Perché occorre ricostruire il rapporto tra i cittadini e il medico di base? Analizzando il nuovo piano sanitario di Regione Liguria, il comprensorio ingauno potrà contare su servizi all’altezza?

A queste e ad altre domande ha risposto Monica Cirone, direttore sociosanitario in Asl2, nel corso di una diretta sulla pagina facebook di IVG. L’ex infermiera savonese riveste il prestigioso incarico in Asl2 dalla fine del 2021. Il suo è un ruolo chiave nell’organizzazione del futuro assetto della sanità territoriale in provincia di Savona.

“Quella che ho di fronte non è una sfida semplice – esordisce il direttore sociosanitario -, ma è una sfida che dobbiamo affrontare da anni. L’obiettivo è quello di spostarci sul territorio. Gli ospedali devono fare gli ospedali, il territorio deve fare il territorio. La tendenza è quella di mettere al centro gli ospedali, ma in realtà dobbiamo garantire ai cittadini la possibilità di rimanere a domicilio il più possiibile”.

Secondo Cirone si tratta di un compito particolarmente difficile, in particolare in Liguria, dove gli ultra 65enni rappresentano un numero molto importante di cittadini: “Vogliamo mettere insieme quei progetti che già il Pnrr ci chiede di realizzare – spiega -. Occorre spiegare ai cittadini che cosa sono la casa di comunità e l’ospedale di comunità. L’obiettivo nel 2022 è quello di immaginare questo modello almeno per Savona”.

CASA E OSPEDALE DI COMUNITÀ: COSA C’È NEL FUTURO

La casa di comunità sarà una struttura all’interno della quale i cittadini potranno trovare diverse risposte: “In Asl2 ne sono previste sei spalmate su tutto il territorio – ricorda Cirone -. Sono strutture che per essere messe in piedi devono garantire tutti i requisiti stabiliti dalla normativa e dal Pnrr. Il paziente che entra lì dentro viene preso in carico a 360 gradi. Al loro interno i cittadini potranno trovare il medico di medicina generale, l’assistenza infermieristica, gli specialisti, la diagnostica ma anche l’educazione terapeutica”.

E affianco alle case di comunità nasceranno anche gli ospedali di comunità: “In questo momento noi siamo l’unica Asl che ha un modello molto vicino all’ospedale di comunità – prosegue -, a Cairo Montenotte. Si tratta di un modello che permette ad un paziente di bassa complessità di avere ancora un periodo di circa un mese per poter prendere in carico la sua patologia e i suoi problemi riabilitativi”.

VERSO LA STAGIONE ESTIVA: ASL2 CORRE AI RIPARI

Quando si parla di sanità, una delle preoccupazioni più ricorrenti riguarda la gestione delle emergenze nei periodi di maggiore afflusso turistico. E da questo punto di vista Asl2 è al lavoro sull’organizzazione di percorsi veloci: “Per quanto riguarda i codici bianchi e quelli verdi – afferma Cirone -, l’obiettivo è quello di indirizzarli in ambulatori dedicati ai codici minori proprio per evitare l’intasamento del pronto soccorso. Contemporaneamente stiamo lavorando a dei percorsi ‘fast’, anche per snellire la burocrazia. In questo senso, ogni giorno a partire da maggio, stiamo mettendo a disposizione dei medici di famiglia delle radiografie per consentirgli di effettuare direttamente la prenotazione”.

MEDICI DI FAMIGLIA E CITTADINI: UN RAPPORTO DA RICOSTRUIRE

Secondo il direttore sociosanitario di Asl2 “il rapporto con i medici di famiglia è da ricostruire, ma è fattibile. In questo momento c’è la volontà dei medici di medicina generale e infatti stiamo creando una integrazione e dei gruppi di lavoro”.

Monica Cirone è un’ex infermiera e proprio questo suo trascorso professionale è alla base della sua particolare sensibilità sulle problematiche che oggi è chiamata a gestire: “La mia esperienza mi consente di sapere quali sono i problemi dell’ospedale– spiega -. E per lo stesso motivo riesco anche a capire di che cosa hanno bisogno i medici di medicina generale. Oggi stiamo lavorando proprio su questo”.

IL FRONTE “CALDO” DI ALBENGA

Da settimane l’ospedale di Albenga è al centro di diverse polemiche. L’hashtag #senzaprontosoccorsosimuore è il leitmotiv che accompagna la comunicazione di buona parte degli attori politici del comprensorio ingauno.

“Non entro nella parte politica del confronto – commenta Cirone -, anche perché io sono un tecnico. Da questo punto di vista, credo che l’ambulatorio di MMG di Albenga non sia ancora stato capito, perché in realtà ha molte più potenzialità di quello che si pensi. È una formula innovativa che non è stata ancora compresa e proprio per questo è importante potenziare l’informazione”.

“Sapevamo che era venuto il momento di dare dei servizi alternativi – aggiunge il direttore sociosanitario savonese -, ma ci è voluto il Pnrr per farci capire che dovevamo realizzare le case di comunità. Rispetto all’ambulatorio già presente ad Albenga e alla futura casa di comunità, noi pensiamo che questa possa essere una valida risposta se utilizzata. I cittadini probabilmente non sanno ancora quali percorsi possono fare. Pietra Ligure deve continuare a mantenere la sua mission, ma Albenga ne ha una ancora più importante. Io lavoro su quello e la mia speranza è che il cittadino possa ottenere un servizio all’altezza delle sue necessità”.

Sulla battaglia per il pronto soccorso ad Albenga, Cirone spiega: “Credo che nel momento in cui pensiamo a dei servizi – conclude -, si debba fare un’analisi concreta sulla risorse disponibili dall’azienda, sui professionisti e sulla sicurezza. Quando si chiede un pronto soccorso occorre effettuare tutte queste analisi. E questo lo dico perché sono un tecnico. Nel momento in cui decido che un servizio serve, lo faccio sulla base di analisi, anche perché stiamo parlando di soldi dei cittadini”.