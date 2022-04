Carige: un polo economico, museale e formazione: “Banca del territorio”

Genova. Un polo museale per raccogliere la memoria storica di Banca Carige, un percorso universitario e formativo da mantenere per la formazione di giovani manager in discipline bancarie e la creazione di un polo economico di eccellenza.

Sono le tre proposte che il coordinamento Fabi di Banca Carige presenterà al convegno “Tre proposte per il futuro” che si terrà domani 8 aprile ore 15.00, allo Starhotel President. Un unico evento al quale interverranno economisti, politici e banchieri per discutere il futuro di una banca che si trasforma, ma che vuole mantenere saldo il rapporto con il territorio.

Occhi puntati su innovazione tecnologica, digitalizzazione e green, in un quadro dove fondamentale è il ruolo di istituzioni, imprese, università e banche.

Una occasione per valorizzare il patrimonio storico, culturale e professionale dell’istituto ligure, con l’obiettivo di garantire e mantenere i livelli occupazionali dei bancari, nell’ambito di un settore e di un’economia in rapida trasformazione.

Parteciperanno autorità ed esponenti liguri. Non mancheranno i principali attori del settore bancario: