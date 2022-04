Carcare – Si sono tenuti fino a tarda serata i festeggiamenti dei biancorossi per la vittoria del campionato di Prima Categoria, dominato in lungo e in largo.

Dopo aver festeggiato all'”Ezio Sclavi” di Arma di Taggia assieme agli “Irriducibili“, che avevano raggiunto il campo in treno per poi tornare a Carcare in pullman con la squadra, dove è continuata l’euforia tra brindisi e cori.

Ecco il video della giornata completa, pubblicato sulla pagina del club: