Carcarese, la gioia di Chiarlone e Genta: “Vittoria per le nostre famiglie e per tutta Carcare, non è stato facile”

Mister Loris Chiarlone e mister Ilario Genta sono tra i principali artefici della cavalcata che ha portato la Carcarese a vincere a mani basse il campionato di Prima Categoria e a staccare così in anticipo il pass per la Promozione.

Così Chiarlone nel bel mezzo dei festeggiamenti: “È impossibile descrivere a parole la gioia di oggi. È bellissimo. I ragazzi se lo meritano perché non hanno mai mollato: sempre con la testa giusta e sempre con umiltà”. Gli fa eco Ilario Genta: “È stata una cavalcata trionfale. I numeri lo testimoniano. Sono stati eccezionali i ragazzi ed è stata eccezionale la società”.

Visto il ritmo delle avversarie, solo con un ruolino di marcia così – diciassette vittorie, un pari e una sconfitta – sarebbe stato possibile festeggiare la promozione con qualche giornata di anticipo. “Fin da subito – continua Chiarlone – sapevamo che avremmo potuto vincere. Abbiamo pensato partita dopo partita. Chi stava dietro ha sempre marciato ad alto ritmo e questo ci ha spinto a dare sempre qualcosa in più”.

“Chi pensa che sia stato tutto facile e che ci sia girato tutto bene si sbaglia di grosso“, tengono a sottolineare in coro i due mister. “Non abbiamo potuto contare sulla prima punta quest’anno, visto che Ferrotti ha avuto un sacco di problemi fisici. Ci è mancato tanto. Abbiamo sopperito con qualche situazione di gioco un po’ diversa e chi lo ha sostituito ha fatto molto bene. Abbiamo sempre sopperito a queste cose bene. Abbiamo giocato con difensori centrali adattati”, spiega Ilario Genta.

Più pacato Loris Chiarlone. Decisamente più vulcanico Ilario Genta. Età diverse e modi essere apparentemente opposti, come il diavolo e l’acqua santa, non hanno impedito alla coppia di mister di essere in sintonia praticamente su tutto. “Da fuori può sembrare che siamo diversi – commenta Chiarlone – ma l’idea è sempre stata comune. Ci siamo sempre dati forza e siamo sempre stati d’accordo su come sviluppare allenamenti e partite”.

“La vittoria è dedicata alle nostra famiglie – concludono – e a tutta Carcare, perché c’era bisogno di giocare di un campionato importante. Speriamo che ci sia sempre più gente a sostenerci. Un grazie agli ultras che sono venuti fino qua in treno”.