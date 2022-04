Carcarese in Promozione, la dedica Manti è per il mai dimenticato Giacomo Comparato

La vittoria del campionato di Prima Categoria è uno dei momenti più lieti della storia recente della Carcarese.

In un momento di così grande gioia, l’attaccante Tommaso Manti ha voluto dedicare il successo al suo grande amico Giacomo Comparato, scomparso in un tragico incidente stradale nel settembre 2010.

“Di frasi e di parole in questo momento me ne passano veramente troppe nella testa e forse piano piano sto realizzando cosa abbiamo fatto”, scrive sul suo profilo Instagram, che poi aggiunge a commento della foto che lo ritrae bambino con la maglia della Carcarese insieme a Comparato: “Credo che però le foto esprimano al meglio quello che vorrei aggiungere. Grazie Carcarese, grazie ragazzi! Se i sogni a volte si avverano è anche per te”.