Carcare – La tanto agognata promozione è finalmente arrivata: la Carcarese batte l’Argentina e fa sua anche la matematica. È stato un tripudio biancorosso quello che si è generato al termine della gara, con i tifosi festanti e una squadra piena di orgoglio e felicità.

A decidere l’incontro e decretare la promozione è stato il gol di Samuele Croce che, nell’intervista post partita assieme al suo compagno e “fratello” Gabriele Brovida, capocannoniere del campionato, appare visibilmente emozionato: “Un sogno, segnare il primo gol così non me lo sarei mai immaginato. Voglio dedicarlo a tutta la famiglia biancorossa e ai nostri tifosi, ce lo meritiamo. Una vittoria che vale tantissimo, sin dal primo giorno ci siamo sentiti a casa e ci siamo sempre detti che avevamo le carte in regola per vincere il campionato. Lo abbiamo fatto, ora ce lo godiamo”.

Nel bel mezzo dell’intervista ecco spuntare gran parte del gruppo squadra che, abbracciando i due intervistati, si lascia andare alla pazza gioia cantando in coro: “Vamos Carcarese, Vamos Campeones”. Ripristinata la calma, se così si può dire, ha continuato Brovida: “Ci dicono che siamo fratelli e sono molto felice per questo, come per il suo primo gol che è stato decisivo per la vittoria del campionato. Siamo venuti qui per vincere”.

Infine entrambi confermano all’unisono: “Non ci muoviamo da qui, rimaniamo a Carcare”.