Carcarese, Alò è lo specialista di promozioni: “Zero sconti all’Aurora, volevamo chiudere al meglio in casa”

Tanta corsa e un assist decisivo. Questa, in sintesi, la partita di Simone Alò contro l’Aurora. “Sapevamo – commenta – che sarebbe stata una partita difficile, fisica e basata molto sull’agonismo. Per questo abbiamo cercato di giocare palla a terra. Abbiamo dimostrato di aver meritato la vittoria del campionato”.

Il 4 a 1 ha silenziato le voci di una Carcarese appagata dopo la vittoria: “Non vogliamo regalare nulla a nessuno, volevamo chiudere con una vittoria davanti al nostro pubblico“.

Per Alò, la promozione in biancorosso è la quarta in sei anni di prima squadra. Le altre tre gioie erano arrivate con l’Alassio FC, dalla Seconda Categoria all’Eccellenza. “Mi sono sempre trovato in ottime squadre e siamo sempre riusciti a raggiungere l’obiettivo. È stato un anno bellissimo. Affrontiamo l’ultima giornata sperando di chiudere al meglio”, conclude.