Carcare trionfa nel calcio e nella pallavolo, Ugdonne: “Raggiunti traguardi importanti che fanno ben sperare”

Carcare. Proseguono i successi dello sport carcarese, che sembra attraversare un anno d’oro con il perseguimento di risultati importanti in tutte le sue discipline. A portare in alto in questi giorni i colori biancorossi il calcio e la pallavolo che hanno raggiunto importanti traguardi.

Grande la soddisfazione da parte dell’assessore allo Sport Giorgia Ugdonne che si complimenta con i due club: “L’Asd Carcarese centra l’obiettivo del campionato di Promozione, un traguardo raggiunto dalla società del presidente Dino Vercelli grazie al lavoro di un’equipe competente e volenterosa e soprattutto dalla passione dei giocatori che sono scesi in campo nel corso del campionato di Prima Categoria – afferma -. Una vittoria che ha il sapore della rivalsa, dopo la ricostruzione della società a partire dal settore giovanile, che ha premiato con il giusto risultato una gestione improntata sui valori non solo sportivi ma anche sociali ed inclusivi”.

Segue a ruota la Pallavolo Carcare, che si porta a casa la promozione nel campionato di serie C con la squadra maschile guidata da Luca Garra ed Enrico Fazio. “Una squadra giovane ma decisa – commenta Ugdonne – che riporta a Carcare i fasti del settore maschile di un tempo e fa ben sperare per il futuro. Il presidente Michele Lorenzo e lo staff societario hanno creduto fermamente in questo progetto e, grazie ai tecnici competenti che hanno saputo preparare gli atleti in maniera ineccepibile, è stato possibile raggiungere questo traguardo importante per la pallavolo carcarese”.