Carcare, dopo due anni riapre i battenti il Ristorante Didattico di Valbormida Formazione

Carcare. Tutto pronto per la ripartenza. Domani sera, dopo due anni di chiusura in seguito all’emergenza Covid, riapre al pubblico il Ristorante Didattico di Valbormida Formazione, nei locali dell’Antica Osteria da Palmira nel centro storico.

Sono passati due anni dall’ultimo evento tematico a cura degli allievi dei corsi di Operatore della Ristorazione. Dalle 19 e 30 al via la serata inaugurale all’insegna della ripartenza con un ricco menu a base di pesce con alcuni vini in abbinamento selezionati per l’occasione. Il Ristorante Didattico è stato avviato nel 2015 e viene utilizzato abitualmente come laboratorio ordinario per le attività formative degli allievi dei corsi triennali IeFP – Istruzione e Formazione Professionale. Si trova in via Castellani, a pochi passi da piazza Caravadossi.

Un ristorante a regola d’arte, riconvertito alle attività laboratoriali del settore della ristorazione, che vede il coinvolgimento diretto dei docenti pratici di sala-bar e cucina di Valbormida Formazione. Le serate tematiche aperte al pubblico, a cadenza mensile, sono finalizzate al consolidamento delle abilità tecnico professionali facenti parte dei percorsi formativi degli allievi, le cui motivazioni e autonomie personali sono realisticamente messe alla prova in un contesto che simula il classico servizio di un ristorante.

“La riapertura al pubblico del Ristorante Didattico di Valbormida Formazione, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, rappresenta per noi un evento denso di significati – racconta a Ivg Alberto Isetta, direttore di sede – Siamo molto felici ed orgogliosi di offrire nuovamente ai nostri allievi la possibilità di confrontarsi con un appuntamento storicamente atteso da molte persone, non solo valbormidesi”.

Per la serata di domani saranno coinvolti gli allievi del quarto anno e alcuni allievi volontari del primo e secondo del Corso per Operatore della Ristorazione, coordinati dallo Chef Sandro Usai e dal Maître di sala Diego Romano.

“Le attività laboratoriali, durante i periodi di attività didattica integrata, sono continuate con regolarità al fine di garantire agli allievi un percorso formativo votato all’inserimento professionale nelle aziende della ristorazione – spiega Isetta – Domani sera sarà una grande emozione rivedere la sala piena di persone con cui condividere la passione che ci anima nel nostro lavoro”.

Appuntamento dalle 19 e 30. Il prossimo evento è in programma per giovedì 19 maggio.