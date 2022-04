Carcare, al via la rassegna primaverile al teatro Santa Rosa

Carcare. Il teatro Santa Rosa di Carcare riparte con una rassegna primaverile di tre spettacoli, il primo dei quali andrà in scena domani sera, sabato 9 aprile, alle ore 21.

Per il debutto sarà la volta del “Circolo Culturale Teatro Archimede”, che nasce con questo nome nel 1991, inizialmente solo come compagnia di teatro e canto e successivamente con corsi di canto, teatro e musical. Nella sua sede di Vado Ligure hanno preso vita tanti spettacoli tra cui il musical che andrà in scena a Carcare, ispirato alla famosissima opera di William Shakespeare.

Spettacolo tutto cantato e recitato dal vivo con coreografie e musiche suggestive, i dialoghi sono stati scritti per rimpolpare l’opera, che era prettamente cantata, dalle sapienti mani di Patrizia Greco (Lady Capuleti) che dividerà il palco con la cantante Marina Gasco (Lady Montecchi).

In scena troviamo anche Jessica Battiston che non solo interpreterà Giulietta ma è anche la regista e coreografa di questo spettacolo. In coppia con lei nel ruolo di Romeo, un giovanissimo e talentuoso allievo della scuola, Lorenzo Piccaluga.

Con la collaborazione di due grandi attori della compagnia “Civico 9”: Sergio Carrara (Principe di Verona) e Marcello Ghio (Mercuzio), siamo felici di portare in scena una delle storie d’amore più conosciute ma forse mai viste in questa chiave musicale: “Giulietta e Romeo- Storia di un grande amore”.

Per info e prenotazioni: 3389014672.