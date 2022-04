Carcare, al Calasanzio visita formativa degli uomini dell’Arma

Carcare. L’Arma sale in cattedra al Liceo Calasanzio di Carcare, con una lezione sulla legalità estesa a tutti gli allievi dell’istituto.

Il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cairo, Riccardo Urciuoli, questa mattina ha tenuto un incontro formativo insieme ad alcuni militari, concordato con la dirigente scolastica Maria Morabito che ha accolto l’invito per testimoniare, ancora una volta, quanto sia importante la sinergia con il territorio.

Il tema della giornata è stato il bullismo, ma non solo. Si è parlato anche di coraggio, di una virtù che solo chi crede nella legalità non deve mai nascondere, e da qui gli esempi italiani più significativi sui giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Molto apprezzata dai ragazzi anche la possibilità di vedere da vicino alcune auto dei Carabinieri, con le dotazioni e gli apparecchi di sicurezza per trasportare le persone in stato di fermo.

Una mattinata proficua e utile per seminare, tra i più giovani, insegnamenti quali il senso di responsabilità e la ricerca di ciò che è giusto e corretto in una comunità civile.