Caos sul concorso-scuola: Codacons prepara ricorso collettivo al Tar

In favore dei docenti della Liguria e del savonese che non hanno superato la prova scritta del concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, scende in campo il Codacons che prepara un ricorso collettivo al Tar del Lazio e ha organizzato per mercoledì 6 aprile un webinar volto ad illustrare ai bocciati le strade da seguire per tutelare i propri diritti.

“Un risultato disastroso quello del concorso scuola, con percentuali di bocciati tra l’80% e il 90% a causa della tipologia dei quesiti proposti e nelle modalità con cui sono stati formulati – afferma l’associazione -: si è trattato infatti di quesiti “trabocchetto”, “ostici”, “ingannevoli”, in molti casi addirittura errati e comunque per nulla idonei a testare le effettive capacità dei candidati, né attinenti al lavoro che gli stessi saranno chiamati a svolgere come insegnanti”.

Il Codacons sta preparando quindi un ricorso collettivo al Tar del Lazio per sostenere le ragioni di tutti quei docenti precari che da anni studiano e si preparano per questo concorso, e che ora sono stati esclusi senza un valido motivo.

Proprio in favore dei docenti della regione il Codacons ha organizzato per mercoledì 6 aprile alle ore 16:30 un webinar volto ad illustrare le iniziative legali allo studio dell’associazione, e spiegare ai bocciati come tutelare i propri diritti. Interverranno all’incontro online il presidente Codacons Carlo Rienzi, l’avv. Marta Perugi e l’Avv. Sergio Santoro, già presidente aggiunto del Consiglio di Stato.

(Per partecipare registrarsi a questo link https://attendee.gotowebinar.com/register/431091443582314512).