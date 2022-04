Canyon sceglie Finale Outdoor Region per il lancio mondiale di una nuova mountain-bike

Finale Ligure. Canyon, azienda tedesca produttrice di biciclette, ha scelto Finale Ligure per il lancio mondiale di un nuovo modello di mountain bike.

In occasione della presentazione alla stampa sono arrivati a Finale oltre 20 giornalisti di varie testate italiane e internazionali che hanno avuto modo di provare il nuovo modello della casa tedesca sui sentieri della Finale Outdoor Region.

Finale è stata scelta anche come prima tappa delle “Canyon CLLCTV Sessions”, eventi test aperti al pubblico dove è possibile provare diversi modelli di mountain bike già in commercio, nonché il nuovissimo modello appena presentato alla stampa.

Dopo Finale il tour proseguirà in rinomate località e in occasione di importanti festival, tra cui Winterberg, Innsbruck, Glemmride, l’evento Ard Rock in UK, Lenzerheide in Svizzera, il Crankworx di Whistler in Canada, la Roc d’Azur in Costa Azzurra.

Per tutta la durata dell’evento saranno presenti atleti del Team Canyon CLLCTV, tra cui l’italiano Loris Revelli, mentre nei giorni passati a guidare i giornalisti sui nostri fantastici sentieri non poteva certo mancare Fabien Barel, atleta 3 volte campione del mondo di DH, team manager del Team Canyon CLLCTV, Ambassador della “For You Card” e protagonista del video promozionale della card girato lo scorso autunno.

Enrico Guala, direttore marketing di Finale Outdoor Region: “Siamo davvero onorati che un’azienda come Canyon abbia scelto Finale e la Region per due eventi tanto importanti: il lancio mondiale di un nuovo modello di mountain bike e la prima tappa degli eventi test che si svolgeranno in alcune delle più rinomate bike destination al mondo, offrendo nuovamente occasione di grande visibilità al nostro territorio. Il Finalese con i suoi sentieri, servizi e attrattive si rivela ancora una volta una delle località più amate al mondo per la mountain bike, non solo tra il pubblico, ma anche tra le aziende e gli addetti ai lavori. Non potevamo pensare ad un modo migliore per dare il via alla stagione 2022”.

Per provare le bici è sufficiente presentarsi al truck Canyon posizionato presso la Finale Outdoor Base in Strada di Gorra 10 da venerdì 8 a domenica 10, oppure iscriversi qui. I test sono gratuiti. Maggiori informazioni qui.