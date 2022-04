Canottieri Sabazia, buon inizio di stagione col campionato italiano di fondo

Savona. La Canottieri Sabazia ricomincia dal campionato italiano di fondo sui 5.000 metri, svoltosi a Milano domenica 3 aprile, l’attività nazionale con una quindicina di atleti.

I savonesi si sono ben difesi, considerando le poche uscite in acqua e le continue interruzioni dovute alle quarantene a causa del Covid. Bene la Francesca Capodimonte che, tesserata per la Marina Militare, ha portato a casa un bellissimo bronzo.

Un risultato tecnicamente valido lo ha ottenuto Filippo Spezialetti, dodicesimo assoluto nel K1 Ragazzi. Bene anche Samuele Dossetti e Simone Delfino nel K2 Junior, undicesimi.

Il K4 Senior formato da Ludovico Spezialetti, Giulio Vaira, Francesco Lai eLeonardo Sogno chiude al settimo posto. Stesso risultato del Master Silvano Scognamiglio.

Altri risultati nel K1 Ragazzi: Ettore Delfino 34°, Filippo Baldizzone 37° e, infine, nel K4 Junior Rossi, Ramagli, Cambiaso, Griseri ottavi e Gerace con Tarditi quattordicesimi nella categoria Senior.

Proseguono intanto le attività promozionali nelle scuole, in particolare il progetto proposto dal Rotary sull’ambiente, dove i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Savona IV imparano a conoscere il mare sia attraverso lezioni frontali sull’argomento, attraverso lezioni pratiche sui nodi, curate dal gruppo dell’Assonautica e uscite sul dragone per la conoscenza anche del porto di Savona. La società prosegue l’attivita con i disabili collaborando anche all’esterno in occasione di eventi riservati a loro.

Prossimo impegno a fine mese, nuovamente a Milano, per un’interzona aperta a tutte le categorie.

Francesca Capodimonte