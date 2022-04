CAMPIONI! L’Albisola Pallavolo vince il campionato e torna in Serie B (VIDEO)

Un percorso perfetto. Tredici vittorie su tredici partite prima di oggi. Un ruolino di marcia monstre che consegna nella mani dell’Albisola Pallavolo il campionato di Serie C maschile e il tanto atteso ritorno in Serie B.

La formazione di Elvio Ferrari ha vinto i primi due set della gara contro Sant’Antonio in trasferta a Genova. Due parziali vincenti che corrispondono all’ultimo punto necessario per mandare in estasi il caldo e rumoroso pubblico biancazzurra accorso nel capoluogo per sostenere la squadra.

Il primo parziale è finito 25 a 15 mentre il secondo 25 a 16. Poi, l’Albisola Pallavolo non ha ritardato la festa imponendosi anche nella terza frazione di gioco, sempre 15 a 16.