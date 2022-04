Camion si ribalta sull’A10: chiuso tratto dell’autostrada

Liguria. Brutto incidente stradale all’alba di questa mattina quando un grosso camion si è ribaltato sullo svincolo autostradale che collega la A10 con la A7, obbligando la chiusura della tratta tra Aeroporto e Genova Ovest.

Il fatto è accaduto poco prima della 4.00: il tir, che viaggiava in direzione Milano, ha preso l’elicoidale subito dopo ponte San Giorgio, e, forse per una distrazione o forse per la velocità, il rimorchio si è sbilanciato al punto di roversciarsi.

Tutto il carico si è disperso sulla carreggiata, tornando anche a valle, obbligando ad un lungo intervento di ripristino che ha portato alla chiusura del traffico.

L’autista è stata medicato dai medici del 118 giunti sul posto, non è in grave condizioni.

Per chi viaggia sulla A10 in direzione di Genova, uscita obbligatoria a Genova Aeroporto. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1 Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Quanto alla situazione complessiva sulla rete autostradale ligure, ad ora nessun disagio particolare, tranne la pioggia intensa che ha caratterizzato alcuni tratti della A6 nelle prime ore del mattino: per la giornata di domani, lunedì 25 aprile, con la fine del ponte primaverile si attende un rientro all’insegno di traffico intensa, non, però, come la giornata di Pasquetta.

(QUI i cantieri presenti su A10 e A6)