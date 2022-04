Calizzano e l’alta valle in lutto per l’improvvisa scomparsa di Danilo Piccardo, noto come Dj Ways

Calizzano. L’alta Valbormida sgomenta per la prematura e improvvisa scomparsa di “Ways”, il soprannome con cui tutti conoscevano Danilo Piccardo, calizzanese, da alcuni anni residente a Garessio, in Piemonte, non lontano dal suo amato paese.

Un malore se l’è portato via a soli 46 anni e ha lasciato tra tutti coloro che gli hanno voluto bene sentimenti di incredulità e rabbia. La sua, purtroppo, è stata una vita difficile: da bambino perse entrambi i genitori per una tragica fatalità e, proprio ora che sembrava avesse trovato un po’ di serenità con la moglie Roberta, il destino ha colpito nuovamente.

Danilo era un artigiano e si occupava di manutenzioni e imbiancature, ma era molto noto per la sua grande passione: quella del dj, grazie alla quale ha animato molte serate dei valbormidesi, con il suo sorriso e la sua simpatia.