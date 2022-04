Calizzano, dalla Regione 180 mila euro per la strada comunale per Vetria e il nuovo parcheggio di Caragna

Calizzano. Il Comune di Calizzano ha ottenuto un contributo regionale di 180 mila euro con il quale finanziare la manutenzione della strada comunale che, dal capoluogo, conduce a località Durante e alla frazione di Vetria e la realizzazione di un nuovo parcheggio in frazione Caragna. Lo annuncia il sindaco Pierangelo Olivieri.

“Grazie al lavoro di programmazione e progettazione dei nostri uffici comunali e alla sinergia creata con gli enti territoriali superiori con delibera della giunta regionale numero 286 del 7 aprile è stato ammesso a finanziamento l’intervento avente ad oggetto ‘Lavori di manutenzione straordinaria Strada Comunale Capoluogo-Località Durante-Frazione Vetria e la realizzazione di nuovo parcheggio in Frazione Caragna’, per un controvalore di 200 mila euro, di cui 180 mila euro di contributo regionale e 20 mila euro con cofinanziamento con risorse proprie”.

“Si tratta di intervento molto importante che prevede la regimentazione delle acque, con il rifacimento integrale delle cunette e e delle griglie di raccolta acqua piovana, e della pavimentazione asfaltatura della strada, fortemente ammalorata, che attraversa la località Durante e che rappresenta collegamento comunale importantissimo tra il borgo capoluogo e le frazioni di Vetria, Maritani e Barbasiria e le successive direttrici verso il Piemonte; inoltre si procederà alla manutenzione complessiva dell’area retrostante la Chiesa di Caragna, con la realizzazione di area posteggio e servizi”.

“Con questi lavori si riesce a proseguire con l’attuazione di quegli interventi di manutenzione e valorizzazione del nostro territorio, la cui vastità (con i 63 chilometri quadrati il Comune di Calizzano è il quinto per estensione dei 69 della provincia di Savona) impone e genera sistematiche attività e, per questo, l’ottenimento di finanziamenti a fondo perduto in tutte le misure, regionali, nazionali e comunitari, è tra i principali obiettivi dell’azione amministrativa”, conclude il sindaco.