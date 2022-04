Millesimo. Un pomeriggio in casa Asd Millesimo Calcio, per cercare di scoprire i segreti della società valbormidese, con il direttore generale Luciano Piccardo, il vice presidente e direttore sportivo Fabrizio Levratto, il responsabile del settore giovanile Pietro Castellano, il curatore dell’area social Nicolò Goso, l’allenatore e coordinatore dei portieri Stefano Giacosa, il capitano della prima squadra Michelangelo Bove, i tecnici Bruno Peirone, Gian Marco Scaletta, Giovanni Rovere, Valerio Varaldo, Daniele Rabellino, Fabio Castiglia, Federico Larosa, Guido Bagnasco. Un panorama a 360 gradi di una società molto ben strutturata. Video realizzato da Giuseppe Bruzzone.

La redazione sportiva di IVG Sport ha effettuato un viaggio all’interno della società ASD Millesimo con riprese delle strutture (sede, campo in sintetico, campo in erba, palestra, spogliatoi), video e immagini degli atleti del settore giovanile impegnati nelle sedute di allenamento.

Oltre al lavoro dei dirigenti, allenatori, giocatori, sono stati messi in evidenza temi molto cari alla filosofia umana e sportiva della società come l’accoglienza e l’integrazione di alcuni giovani arrivati dal dramma della guerra in Ucraina, l’eliminazione della discriminazione razziale (Show Racism The Red Card – Mostra al razzismo il cartellino rosso).