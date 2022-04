Mentre la San Francesco Loano si sta godendo la promozione, per altre tre squadre sta arrivando il momento di tornare in campo.

Spotornese, Priamar e Borgio Verezzi, questo è il trio che affronterà la fase a eliminazione diretta per raggiungere i rossoblù in Prima Categoria.

I biancocelesti, tuttavia, sfideranno la vincente dello scontro di domenica tra gli uomini di mister Bresci e quelli di Cordiale.

In molti davano già per scontata la disputa diretta della finale, ma il pareggio del Cisano proprio contro la Priamar ha rilanciato il Borgio.

Non c’è tempo né per i rimpianti né per esultare troppo: tra due giorni si saprà il nome della finalista, sarà il campo a deciderlo.

Ma come si saranno preparate le squadre per quest’importante appuntamento? Chiediamolo direttamente alle due figure tecniche: Davide Ferraro, vice di Alessio Bresci, e mister Fabio Cordiale.

Davide Ferraro (Priamar)

“Primariamente sono felice per i ragazzi perché, al netto di qualche passaggio a vuoto, hanno lavorato sodo ed espresso un calcio di vertice per tutta la stagione.

Inevitabile quindi considerare questa partita come un giusto premio per quanto fatto finora.

Partita che sarà indubbiamente molto difficile: conosciamo il Borgio avendoci giocato già due volte e sappiamo essere una squadra ostica ed organizzata, con alcune ottime individualità.

Mi aspetto una semifinale giocata a grande intensità da ambo le parti, aperta ad ogni risultato. Sono quelle partite in cui a fare la differenza saranno i dettagli e la voglia di andare a vincerla.

In questo ho visto la squadra molto bene durante la settimana, quindi non ho dubbi sul fatto che giocheranno con la voglia e la determinazione necessaria in questo tipo di sfide, con l’obiettivo di vincere e provare a fare anche un pezzettino di storia di questo club“.

Fabio Cordiale (Borgio Verezzi)

“La partita di domenica la definirei inaspettata.

Ormai eravamo considerati fuori dai playoff, ma con il pareggio del Cisano e la nostra vittoria ci siamo riusciti a qualificare con il rotto della cuffia. A tal proposito, ci tengo a fare i complimenti ai biancocelesti per la grande correttezza dimostrata.

Solitamente all’ultima di campionato, senza obiettivi da raggiungere, si mandano in campo giovani e calciatori che hanno giocato poco, ma loro hanno voluto giocarsela come una partita normale e gli fa davvero onore. Pellegrini e Sportelli, assieme ai propri ragazzi, si sono comportati da veri signori.

La Priamar ci ha già battuti due volte, quindi sarà una gara molto difficile. Mi sembra chiaro che loro siano i favoriti, dimostrandolo sul campo con un buon allenatore e una squadra di valore rafforzata durante il mercato. Non dimentichiamoci che giocano in casa e hanno a disposizione due risultati su tre, ma è certo che gli renderemo dura la vita: andremo a Savona per vincere, poi accetteremo ciò che accadrà”.