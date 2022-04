Savona – La regular season del campionato di Seconda Categoria Girone B si è conclusa con la vittoria della quotatissima San Francesco Loano, che ha pareggiato contro una buona Spotornese che da tempo sta dando prova di grande maturità.

La Priamar è un’altra compagine che ha dimostrato valori importanti, con alla guida un allenatore giovane come Alessio Bresci che ha intenzione di far giocare e non di “scarampare”, come capita di vedere spesso nei campi di provincia.

Era quasi certa la presenza di una sola partita secca tra i suoi uomini e quelli di Luca Calcagno ma il pareggio contro il Cisano, con la vittoria del Borgio sul Quiliano, ha permesso ai rossoblù di Cordiale di strappare il pass in extremis per la semifinale.

Bresci è dispiaciuto, ma ormai è tempo di pensare al prossimo impegno: “Dovevamo vincere per andare diretti in finale ma così non é stato. Pazienza, bisogna guardare oltre lavorando a testa bassa per la semifinale playoff contro il Borgio Verezzi, una squadra difficile da affrontare perché attrezzata e con ottime individualità”.

Il bilancio della stagione della Priamar è decisamente positivo: “Molto buona in termini di risultati e prestazioni. La mia idea prima da giocatore è ora da allenatore é rimasta immutata: a fine anno hai sempre i punti che meriti, nel nostro caso terzi con 38 punti. Le settimane di lavoro verranno gestite in base alle date delle finali che ci verranno comunicate. Speriamo di sapere a breve qualcosa di preciso: se giocheremo subito o domenica 24“.

La vittoria all’Elena aveva lasciato intendere ad una squadra che avrebbe provato a raggiungere la promozione diretta, anche se il playoff è sempre stato l’obiettivo dichiarato: “Abbiamo disputato partite maiuscole come avevo detto a suo tempo. L’esempio di Loano è calzante, ma è acqua passata. Il calcio va veloce e rimane solo il presente, ci alimentiamo tramite risultati e classifica. Mi aspetto di vedere una Priamar umile e determinata: se riusciremo a salire di categoria lo saprò nelle prossime settimane”.

Infine arrivano anche i complimenti alla San Francesco Loano: “Ribadisco i miei complimenti a giocatori e staff: hanno vinto con merito, senza se e senza ma. È innegabile che avessero una rosa con giocatori importanti, ma nulla è scontato e garantito. Non si vince con le figurine, ma bensì con programmazione da parte della società nei minimi dettagli, dedizione da parte della totalità della rosa e tramite il lavoro del mister e dei suoi collaboratori, dentro e fuori dal campo. Tutte queste dinamiche Enrico Sardo le conosce molto bene e per me è stato stimolante confrontarmi con allenatori come lui, dal quale ho solo da imparare”.