Loano – Enrico Sardo, nell’intervista fatta assieme a mister Calcagno, aveva fatto un preappello sulla serata post vittoria del campionato: “Siete tutti invitati, qualcosa combiniamo”.

Infatti, dopo la cena tra squadra e società, la città è diventata il palcoscenico dei festeggiamenti rossoblù tra cori, fumogeni e fuochi d’artificio.

Era da tanto tempo che non si vedeva Loano così in foga per il calcio, ma il percorso è appena iniziato.